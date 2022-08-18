選前100天／藍綠想要搶下北市　都有魔咒要打破

▲2022台北市長參選人，由左至右分別為陳時中、蔣萬安。（合成圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選倒數100天，其中，台北市方面，民眾黨籍的現任市長柯文哲卸任在即，藍綠力拚光復。不過，無論是國民黨還是民進黨，在首都都有魔咒纏身。

投入台北市長大選的，包括國民黨的蔣萬安、民進黨的陳時中、親民黨出身但有意以無黨籍身份參戰的台北市副市長黃珊珊、人權律師童文薰及前台南縣長蘇煥智，而當中又以蔣萬安、陳時中、黃珊珊三人的競爭最受關注。

若單就三人選情來看，台北市過去也曾兩度面臨「三腳督」，1994年國民黨的黃大洲對上民進黨的陳水扁，另外因藍營分裂，新黨的趙少康也加入戰局，最後由綠營拿下台北市長，而在2018年，時任無黨籍的的柯文哲爭取連任，國民黨派出丁守中，民進黨則有姚文智出戰，最後藍綠都落敗。

值得一提的是，這兩次三腳督，民進黨勝出的那一次，也是這24年來，唯一坐上首都市長之位的一次，此後民進黨就與台北市無緣，2014年雖以禮讓方式助柯文哲走上政治舞台，但之後卻鬧到撕破臉，而2018年推出了姚文智，最後卻以17.3%的得票率，慘輸給丁守中的40.8%及柯文哲的41.1%。

針對這次選戰，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，台北市長選舉蔣萬安支持度雖以35.2%維持領先，但在綠營支持者歸隊下，陳時中支持度上升到29.9%，和蔣萬安差距僅剩5.3個百分點，而還沒宣佈投入選戰的黃珊珊，支持度則下滑至25.9%。

首都之戰民進黨拖到最後一刻才拍板由因防疫有功，人氣竄升的陳時中出戰，雖然其競選團隊迅速成形，且黨內各派系皆在當中，團結聲勢壓過早早被提名的蔣萬安，但落跑部長質疑聲未歇，加上對市政尚未熟悉，如何在這100天急起直追，都是嚴峻考驗；而國民黨的蔣萬安試圖甩掉「王子、佛性」標籤，在鞏固基本盤之餘，要怎麼搶到中間選票？擁有執政優勢的黃珊珊，想要藍綠通吃，又該如何不被兩強邊緣，都是觀察重點。