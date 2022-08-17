民進黨21選將就位　蔡英文提5戰區總督導：蘇嘉全、陳明文入列

▲民進黨主席蔡英文今天提案任命5位「戰區總督導」。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰九合一大選，民進黨中執會17日完成選戰最後一塊拼圖，正式提名立委鄭運鵬參選桃園市長。蔡英文會中臨時提議，任命5位各戰區總督導：「桃竹竹苗」由桃園市長鄭文燦及立法院黨團總召柯建銘接任；「中彰澎」由立法院前院長蘇嘉全接任；「雲嘉嘉投」由立委陳明文接任；「宜花東」由黨秘書長林錫耀接任。

民進黨佈局地方選舉，21縣市長提名底定，台北市提名陳時中、新北市提名林佳龍、桃園市提名鄭運鵬、台中市提名蔡其昌、台南市提名黃偉哲、高雄市提名陳其邁、基隆市提名蔡適應、新竹縣提名周江杰、新竹市提名沈慧虹、苗栗縣提名徐定禎、南投縣提名蔡培慧、彰化縣提名黃秀芳、雲林縣提名劉建國、嘉義縣提名翁章梁、嘉義市提名李俊俋、屏東縣提名周春米、宜蘭縣提名江聰淵、花蓮縣提名Kolas Yotaka、台東縣提名劉櫂豪、澎湖縣提名陳光復、連江縣提名李問。

蔡英文今天在提名記者會表示，選戰已經進入最後100天，民進黨的21位縣市長參選人都要全力衝刺，一起爭取人民最大的支持。

蔡英文並下達「行政團隊動起來」、「選戰團隊動起來」兩大指示，她說，請大家繼續拚、繼續衝，中央及執政縣市的行政團隊，都要動起來，繼續為地方創造更多發展，也要提醒行政團隊，現在是關鍵的時刻，不能鬆懈，不能大意，有好的政策要大聲說出來，讓所有民眾都知道，也要持續和社會溝通，用行動來號召人民，用政績來爭取支持。

蔡英文說，不只要讓每個縣市長參選人發揮戰力，更要透過聯合作戰、相互補位，一起提升選戰的能量，所有縣市長參選人不但要勝選，更要擔任各地區的「最強母雞」，讓民進黨的議員席次全面提升。

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲立法院前院長蘇嘉全。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲立法委員陳明文。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨秘書長林錫耀。（資料照／記者林敬旻攝）