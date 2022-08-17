騎士躲公車陰影看報紙！司機暴怒「金句連發」嗆翻　網笑：真療癒

網搜小組／閔文昱報導

大熱天艷陽高照，不少機車騎士會到處找陰涼處遮蔽，甚至可能躲在大車旁，但這樣的行徑也相當危險。有網友PO出影片，只見一名機車騎士竟躲在公車旁的陰影下看報紙，讓公車司機看了後氣得不斷咒罵三字經，並將騎士誇張行徑全都拍了下來。畫面一出，引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享影片，一名司機在準備發車時，從一旁的後照鏡中發現有騎士竟悠哉的躲在公車旁的陰影看報紙，超危險行徑也讓他氣得一邊拿手機拍攝，一邊不斷用台語三字經咒罵，最後按了聲喇叭提醒騎士才將報紙收起來。對此，原PO也不禁狠酸，「找閻羅王不用看求職版懂嗎？」

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▲公車司機透過後照鏡和車外監視器發現，一名機車騎士竟躲在公車陰影下看報紙。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

短短13秒影片一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛痛批「一個沒看到就應注意未注意過失」、「想死不怕沒鬼當，但是別禍害別人」、「直接上天堂工作啦」、「真的不怕死，要遮陽也不看地方，騎車真不長眼」、「移動神主牌在找對象」、「閻羅王不缺員工」、「在大車旁邊看報紙... 真的是奇葩」。

另外，不少網友也注意到，司機一連串國罵相當接地氣，笑稱「這台語聽起來真療癒」、「這台語說的真溜，聽的我耳朵都高潮了」、「台語好順喔」、「司機講話有夠療癒欸」、「真男人味，聽到這些國罵耳朵都受精懷孕了」、「司機大哥說的話很好笑」、「他的國罵真好聽」。

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