偶像劇真實上演！她搭公車遇急煞「被帥哥摟進懷」　網笑：人帥真好

▲原PO被一位「帥哥」摟入懷裡，讓她小鹿亂撞。（示意圖／翻攝自pixabay）



實習記者林郁婷／綜合報導

「人帥真好，人醜性騷擾」真是不變的道理。一名女網友表示，她某次搭乘往返知名遊樂園的公車，當時車上人非常多，她只好靠自己的力量站穩，沒想到公車停紅燈突然煞車，就在她以為要跌倒時，旁邊一位帥哥即時把她摟進懷裡，還讓她靠在身上，兩人就這樣面對面站著到下車，讓她內心小鹿亂撞，一旁朋友看了則表示「傻眼」。

一名女網友在Dcard以「被陌生帥哥摟進懷裡」為題發文，表示之前搭乘往返某遊樂園的公車，因為車上人很多又沒位置，她和朋友只好靠下盤力量硬撐，手上還拿著購物買的戰利品，完全就像擠沙丁魚，而偏偏公車搖搖晃晃地行駛時，突然急踩剎車，讓她感覺自己快被甩出去時，「突然被站在我身後的帥哥摟進懷裡」。

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原PO透漏，會說那個男生是帥哥的原因是，「穿搭一整個超有型，氣質跟外貌超像我最近在追的漫畫裡的男主角」，當時被抱住，她整個人傻住，還沒反應過來時，就聽到男生說，「不介意的話，可以靠在我身上」，她表面強裝淡定，「其實我心裡超不知所措，無聲尖叫幾百次」，兩人就以超近距離面對面站著，「還隱約聞到一種木頭香，真的超級好聞」。

原PO表示，下車後和朋友聊起這件事，在一旁目睹整個過程的朋友只說「很傻眼」，但自己則是非常心動，小路亂撞的感覺持續很久。

貼文一出網友直呼好浪漫，「也太漫畫還是偶像劇情節了吧」、「原PO一定是正妹」、「他應該知道自己很帥，不然醜男這樣做早就被警察抓走了吧」、「人若不帥，再暖都是變態」、「肥宅我這裡也可以隨便給你靠哦」、「如果是我摟就被送警局了」、「感受到粉紅泡泡哈哈」。