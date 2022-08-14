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社會 社會焦點 保障人權

紅帽騎士衝待轉區「蛤蟆跳車」　狂做7下伏地挺身...路人傻眼

記者許權毅／台中報導

台中一名駕駛12日晚間18時許在東區旱溪西路一段與樂業路口，目擊一名騎士詭異行為，當時頭戴紅帽的騎士突然衝進待轉區，著急把車停下後，先雙手一攤秀出「蛤蟆功」趴在地上，連做7下伏地挺身，其餘用路人見綠燈呼嘯而過，場面相當驚險。第三分局警方表示，目前尚未接獲報案，不過騎士臨時停車可處300到600元罰鍰；伏地挺身可處500元罰鍰。

▲▼台中一名騎士12日行經旱溪西路一段時，突然在路中伏地挺身。（圖／Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心授權）

▲台中一名騎士12日行經旱溪西路一段時，突然在路中伏地挺身。（圖／Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心授權）

事發在12日晚間18點多，正是下班通勤時間，路上車輛相當多，該名紅帽哥突然騎進東區樂業路、旱溪西路一段的待轉區裡，急忙地把機車側柱立起，接著竟突然「蛤蟆跳」四肢伏地做起伏地挺身，一連7下讓其他用路人看傻眼，就在紅帽哥做出詭異行為時，路口號誌轉綠，一旁騎士跟駕駛紛紛繞開，趕緊駛離，紅帽哥則自己默默起身離開。

▲▼台中一名騎士12日行經旱溪西路一段時，突然在路中伏地挺身。（圖／Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心授權）

▲騎士突然雙手一攤四肢伏地，在馬路中做出危險行為。（圖／Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心授權）

台中第三分局警方表示，未接獲民眾報案，不過該騎士在馬路上臨時停車，依照道交條例第55條，可處300到600元罰鍰，在路中伏地挺身，依照第78條可處500元罰鍰。

▲▼台中一名騎士12日行經旱溪西路一段時，突然在路中伏地挺身。（圖／Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心授權）

▲騎士進入待轉區時號誌剛好由紅轉綠，一旁用路人呼嘯而過，場面相當驚險。（圖／Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心授權）

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