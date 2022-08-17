美稱將在台海標準化海空行動　陸外交部：玩火者絕對沒好下場

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者任以芳／綜合報導

美國國安會印太政策協調員坎貝爾（Kurt Campbell）表示，美軍將在近期穿越台海，美國也會強化和台灣的經貿關係。並且指責中方對裴洛西訪台反應過度，試圖改變現狀，目的是威脅和脅迫台灣。中國外交部發言人汪文斌今（17）日回應，美國官員的表態是顛倒黑白、混淆是非，充分暴露美方的強詞奪理、強盜邏輯和強權做派。他再次嚴正警告美方，「玩火者絕對沒有好下場，犯我中華者必將受到懲處」。

汪文斌回應稱，美國高官的有關表態，完全是顛倒黑白、混淆是非，充分暴露了美方的強詞奪理、強盜邏輯和強權做派。他藉此機會強調四點：

第一，這次事件是美方一手策劃和挑起的，前因後果一清二楚，是非曲直一目了然。美國無端挑釁在先，中方正當維權在後，裴洛西在美國政府的縱容和安排下，明目張膽竄訪中國台灣地區，這一倒行逆施嚴重侵犯中國主權，嚴重干涉中國內政，嚴重危害台海和平穩定。中方理所當然要作出堅決回應。

他說，我們的立場正當、合理、合法，我們的舉措堅定、有力、適度，目的是向肇事分子發出警示，對「台獨」勢力進行懲戒。全球已有170多個國家表示堅持一個中國原則，反對美方挑釁，其中包括20位國家元首、7位國家副元首、9位政府首腦、約60國外長以及聯合國等10餘個國際組織，形成壓倒性聲勢。

第二，「破壞台海和平穩定的是美方，不是中方。」台灣從來不是一個國家，中國只有一個，兩岸同屬一個中國，這就是台灣自古到今的現狀。1978年中美建交公報中明確強調，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分，這就是幾十年來一直不變的台海現狀，但這個現狀確實被打破，破壞者不是中國，而是美國和台灣分裂勢力。

汪文斌指出，2000年美方把單方面炮製「與台灣關係法」置於中美三個聯合公報之前，前幾年，美方把秘而不宣的所謂「對台六項保證」，公然放在美國一中政策的表述當中，民進黨上台後不斷推進「漸進式台獨」，大搞「去中國化」，在各種場合制造「兩個中國」「一中一台」，這些才是改變現狀的行為。

第三，美方單方面炮制的「與台灣關係法」和「對台六項保證」，與中美三個聯合公報原則和國際關系基本準則背道而馳。中方從一開始就堅決反對。美方不斷改變現狀、不斷「切香腸」，在虛化、掏空、歪曲一個中國原則的道路上越走越遠，試圖突破中國的紅線和底線。「我們嚴正警告美方，不要輕舉妄動，不要製造更大的危機，玩火者絕對沒有好下場，犯我中華者必將受到懲處。」

▲裴洛西訪台引爆第四次台海危機。（圖／路透）

第四，中方事先早已多次正告美國，裴洛西竄台是制造危機，將給雙方交流合作造成重大干擾和破壞。美方對此置若罔聞、一意孤行，裴洛西竄台嚴重損害中方核心利益，中方當然要予以堅決回應，美國必須承擔由此產生的一切後果。中方有言在先，說到做到，美方不應感到意外。

他說，受裴洛西竄台嚴重影響，中方不得不暫停中美雙邊氣候變化商談。美國不代表全世界，中方將一如既往積極參與應對氣候變化國際和多邊合作，繼續堅定不移推進碳達峰碳中和目標，積極參與氣候變化主要渠道談判，向發展中國家提供力所能及的支持和幫助，為應對氣候變化這一全球性挑戰作出自身貢獻。美方要做的不是無端批評、惡意抹黑他國，而是認真履行自己應盡的義務，落實早就作出的承諾，不要混淆是非，轉移視線。

最後，汪文斌強調，中方再次敦促美方恪守尊重他國主權和領土完整、不幹涉內政的國際關系基本準則，回到一個中國原則和中美三個聯合公報規定的正確道路上來，停止損害中方核心利益的言行，為中美合作創造必要條件。