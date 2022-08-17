　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「817公報」40周年　陸外交部痛批：美方違背承諾　破壞兩國互信

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

今天是中美「八一七公報」發表40周年，中美關係卻處於最緊繃尷尬時候。大陸外交部發言人汪文斌今（17）日也再次指出，美眾議長裴洛西不顧中方反對訪台，公然違背美方只與台發展非官方關係的承諾。「美方違背承諾，在偏離一中原則的道路上越走越遠，必然會對兩國的互信造成嚴重破壞。」


汪文斌表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。43年前，中美正是在一個中國原則基礎上建立了外交關系。40年前的今天，中美共同發表了「八一七」公報，美方在公報中明確承諾，不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，美售台武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年的供應水平，準備逐步減少向台灣出售武器，並經過一段時間導致最後的解決。

汪文斌指出，「八一七」和「上海公報」、「建交公報」等三個中美聯合公報構成了中美關系的政治基礎，其核心要義都是一個中國原則。正是由於美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認中國的立場即只有一個中國，台灣是中國的一部分，並在此基礎上履行了中方提出的「斷交、廢約、撤軍」三個前提條件。中美這兩個社會制度、意識形態、發展水平存在巨大差異的國家，才能夠開展對話合作，並取得惠及雙方、造福全球的重要成果。

「但美方在執行一個中國原則上採取了一系列倒退做法，大幅放寬美台官方交往約束，美台軍事聯繫更趨頻繁，美國售台武器的規模和性能不斷提升。」汪文斌說，前不久，美眾議長裴洛西不顧中方反對竄訪中國台灣地區，公然違背美方只與台發展非官方關系的承諾，美方還不斷虛化、掏空一個中國原則。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲今天是中美「八一七公報」發表40周年，中美關係持續對抗。（圖／CFP）

汪文斌強調，「一個中國原則是中美恢復交往和發展關係的政治基礎，美方違背承諾，在偏離一中原則的道路上越走越遠，必然會對兩國的互信造成嚴重破壞。」

他說，一個中國原則也是維護台海和平穩定的定海神針。美方背棄一個中國原則，同「台獨」勢力相互勾連，縱容支持分裂活動，不斷打破台海現狀，必須為台海局勢緊張升級負完全責任。

他進一步指出，一個中國原則為聯大第2758號決議所確認，構成二戰後國際秩序的組成部分，成為國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則。美方背棄一個中國原則，也是在挑戰戰後國際秩序，必然遭到國際社會的普遍反對。

汪文斌強調，實踐表明，維護一個中國原則，中美關係就能順利發展，台海和平就能得到有力保障，破壞一個中國原則，中美關係就會出現波折和倒退，台海局勢就會面臨嚴峻挑戰。

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
王瞳憔悴一夜無眠　家人教友輪班陪伴「不敢放她一個人」
艾成維基「死因」被改4字！　網罵爆：小心有報應
快訊／中選會正式發布選舉公告　估首投族76萬人、設1.7萬投
柬埔寨「幕後首腦」被起底！　斷人腳筋再棄屍
颱風減少！　鄭明典曝2不利趨勢：強颱比例將提高
快訊／女兒病情生變！　余天突趕赴醫院
「正妹參選人」排行榜出爐！　陳紫渝只排11名
一早就冒「泡泡雲」　專家示警：今防「生氣狂暴」午後雷雨
快訊／台美正式展開21世紀貿易談判　首輪將登場
iPhone 14要來了！　發表會日期搶先看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

解放軍055南昌艦演練「支援登陸作戰」　火力覆蓋「敵」岸上兵力

魚蝦蟹也得掰嘴做核酸！廈門下令「人+物同檢」　民眾無言冒問號

四川限電再升級！辦公大樓「沒冷氣吹」　百貨公司「停用電扶梯」

賓士男被叭拿球棒下車叫囂　踢鐵板遭2硬漢包夾！孬逃全被錄

「他好像一條狗」周星馳經典巨作！　吸百萬遊客打卡西部影視城

「忘記開美顏了」　女主播大媽秒變網美！30秒換頭術驚呆網

屁孩關手扶梯「害女童慘摔」爽到鼓掌　賣場一句話讓家長傻眼

28歲男飛泰國「找女友」淪豬仔！每天7人圍毆：逼大小便就地解決

中國勸返23萬詐騙犯　拒絕者「親屬連坐」家門噴漆：涉詐人員之家

「817公報」40周年　陸外交部痛批：美方違背承諾　破壞兩國互信

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見艾成最後一面

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

殺手闖高醫候診區開兩槍　56歲男「頭、胸中彈」命危

解放軍055南昌艦演練「支援登陸作戰」　火力覆蓋「敵」岸上兵力

魚蝦蟹也得掰嘴做核酸！廈門下令「人+物同檢」　民眾無言冒問號

四川限電再升級！辦公大樓「沒冷氣吹」　百貨公司「停用電扶梯」

賓士男被叭拿球棒下車叫囂　踢鐵板遭2硬漢包夾！孬逃全被錄

「他好像一條狗」周星馳經典巨作！　吸百萬遊客打卡西部影視城

「忘記開美顏了」　女主播大媽秒變網美！30秒換頭術驚呆網

屁孩關手扶梯「害女童慘摔」爽到鼓掌　賣場一句話讓家長傻眼

28歲男飛泰國「找女友」淪豬仔！每天7人圍毆：逼大小便就地解決

中國勸返23萬詐騙犯　拒絕者「親屬連坐」家門噴漆：涉詐人員之家

「817公報」40周年　陸外交部痛批：美方違背承諾　破壞兩國互信

王瞳憔悴一夜無眠　家人教友輪班陪伴「不敢放她一個人」

潤娥破尺度亮出「粉色內褲頭」！　「15公分迷你熱褲」短到好害羞

人妻開冰箱驚見衛生棉　天兵尪喊「上面寫涼感！」萬人笑翻讚貼心

被控抹紅陳筱諭「選舉被操控」　立委賴惠員二審逆轉獲判無罪

搭車被陌生男「手摳奶頭」　妹子驚喊一聲！釣出過來人：差點抓到雞

黃甘霖回饋列車前進澎湖　方昶詠、吳岱豪同行力挺

死亡車禍原因曝！國1聯結車「翻覆撞護欄」波及南向　全線封閉6hrs

花蓮鐵皮汽修廠大火！濃煙狂竄延燒2民宅　貨車燒到剩骨架

快訊／2022九合一大選「首投族76萬人」　全台選舉人數約1930萬人

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字　網罵爆：小心有報應

許老三展現「巨星風範」７連拍 小S翻相簿傻眼：是有什麼事嗎？

大陸熱門新聞

忘開美顏　女主播一點大媽秒變網美

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

屁孩關扶梯害女童慘摔　賣場回應家長傻眼

中國勸返23萬詐騙犯　拒絕者「親屬連坐」家門噴漆：涉詐人員之家

賓士男被叭拿球棒叫囂　踢鐵板遭2硬漢包夾

28歲男追愛淪豬仔！每天7人圍毆：大小便拉地上

沙地變綠洲！他竟將沙漠「推後」20公里

「他好像一條狗」吸百萬遊客打卡

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

媳剖腹產坐完月子秒離婚！　受夠惡婆婆：憑啥容忍

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

亞洲夫妻生混血寶　人夫看鑑定傻眼

80年代狠角色　昔日老大淪丐幫幫主

白皙妹「裸上身」闖餐廳！女老闆衝上前舉動暖炸

更多熱門

相關新聞

美稱將在台海標準化海空行動　陸外交部4點回應

美稱將在台海標準化海空行動　陸外交部4點回應

美國國安會印太政策協調員坎貝爾（Kurt Campbell）表示，美軍將在近期穿越台海，美國也會強化和台灣的經貿關係。並且指責中方對裴洛西訪台反應過度，試圖改變現狀，目的是威脅和脅迫台灣。中國外交部發言人汪文斌今（17）日回應，美國官員的表態是顛倒黑白、混淆是非，充分暴露美方的強詞奪理、強盜邏輯和強權做派。他再次嚴正警告美方，「玩火者絕對沒有好下場，犯我中華者必將受到懲處」。

美祭4禁令衝擊大陸半導體產業　陸媒大呼荒唐

美祭4禁令衝擊大陸半導體產業　陸媒大呼荒唐

裴洛西：台灣是自由國家　中國外交部：對民主踐踏

裴洛西：台灣是自由國家　中國外交部：對民主踐踏

美國晶片法案生效　北京堅決反對：搞限制脫鉤只會損人害己

美國晶片法案生效　北京堅決反對：搞限制脫鉤只會損人害己

大陸人權研究會發表報告　細列美國侵犯人權罪行

大陸人權研究會發表報告　細列美國侵犯人權罪行

關鍵字：

八一七公報中美汪文斌

讀者迴響

熱門新聞

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

王瞳「整天沒進食」狀態憔悴！Lulu半夜發聲

女老闆激戰女婿　女兒目睹冷笑：我尪厲害吧

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

酸Bump「醜噁男憑什麼罵外交部」她：低能拍片騙低能去看

傳產女老闆吃女婿！　千金竟冷笑：我老公厲害吧

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

忘開美顏　女主播一點大媽秒變網美

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／國1重大車禍　北上全線封閉路段曝

艾成、王瞳生前婚姻狀況曝光！

今年恐破最晚發布颱風警報紀錄！氣象局解釋了

遭抹黑24小時未道歉！柬埔寨「吹哨者」Bump宣戰政府

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

更多

最夯影音

更多
艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面
藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面