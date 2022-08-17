「817公報」40周年　陸外交部痛批：美方違背承諾　破壞兩國互信

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

今天是中美「八一七公報」發表40周年，中美關係卻處於最緊繃尷尬時候。大陸外交部發言人汪文斌今（17）日也再次指出，美眾議長裴洛西不顧中方反對訪台，公然違背美方只與台發展非官方關係的承諾。「美方違背承諾，在偏離一中原則的道路上越走越遠，必然會對兩國的互信造成嚴重破壞。」



汪文斌表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。43年前，中美正是在一個中國原則基礎上建立了外交關系。40年前的今天，中美共同發表了「八一七」公報，美方在公報中明確承諾，不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，美售台武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年的供應水平，準備逐步減少向台灣出售武器，並經過一段時間導致最後的解決。

汪文斌指出，「八一七」和「上海公報」、「建交公報」等三個中美聯合公報構成了中美關系的政治基礎，其核心要義都是一個中國原則。正是由於美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認中國的立場即只有一個中國，台灣是中國的一部分，並在此基礎上履行了中方提出的「斷交、廢約、撤軍」三個前提條件。中美這兩個社會制度、意識形態、發展水平存在巨大差異的國家，才能夠開展對話合作，並取得惠及雙方、造福全球的重要成果。

「但美方在執行一個中國原則上採取了一系列倒退做法，大幅放寬美台官方交往約束，美台軍事聯繫更趨頻繁，美國售台武器的規模和性能不斷提升。」汪文斌說，前不久，美眾議長裴洛西不顧中方反對竄訪中國台灣地區，公然違背美方只與台發展非官方關系的承諾，美方還不斷虛化、掏空一個中國原則。

▲今天是中美「八一七公報」發表40周年，中美關係持續對抗。（圖／CFP）

汪文斌強調，「一個中國原則是中美恢復交往和發展關係的政治基礎，美方違背承諾，在偏離一中原則的道路上越走越遠，必然會對兩國的互信造成嚴重破壞。」

他說，一個中國原則也是維護台海和平穩定的定海神針。美方背棄一個中國原則，同「台獨」勢力相互勾連，縱容支持分裂活動，不斷打破台海現狀，必須為台海局勢緊張升級負完全責任。

他進一步指出，一個中國原則為聯大第2758號決議所確認，構成二戰後國際秩序的組成部分，成為國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則。美方背棄一個中國原則，也是在挑戰戰後國際秩序，必然遭到國際社會的普遍反對。

汪文斌強調，實踐表明，維護一個中國原則，中美關係就能順利發展，台海和平就能得到有力保障，破壞一個中國原則，中美關係就會出現波折和倒退，台海局勢就會面臨嚴峻挑戰。