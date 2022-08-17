鄭文燦讚鄭運鵬接棒桃園「市民安心」　反觀張善政「沉迷烏賊戰」

▲民進黨中執會提名鄭運鵬參選桃園市，桃園市長鄭文燦致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

新竹市前市長林智堅因碩士論文抄襲爭議宣布退選，民進黨中執會17日正式徵召原本擔任競選總幹事、立委鄭運鵬接棒。桃園市長鄭文燦指出，鄭運鵬絕對有能力站在自己的肩膀上，讓桃園市運轉更順暢，不只是他放心、市民也放心。國民黨桃園市長參選人張善政則沉迷負面選舉，將選舉當作抹黑比賽、烏賊戰，不會得到選民認同。

鄭文燦說，他現在帶著正面的心情向大家推薦鄭運鵬，他與鄭運鵬有絕佳工作默契、深厚的感情，還有相似的背景。作為桃園市長，他必須讓桃園進步的腳步不斷地走下去，相信鄭運鵬接棒參選，絕對有能力站在自己的肩膀上，讓桃園市運轉更為順暢，「桃園在進步，不會走回頭路」。

鄭文燦稱讚，鄭運鵬曾任3屆立委，不管對國政、市政都非常熟稔，尤其鄭運鵬價值感清晰、協調性大，這樣好的人才必能迅速轉換角色，成為未來桃園隊最大的力量，順利接軌接班之戰。

鄭文燦表示，這幾天陪鄭運鵬參加各類活動，相信市民會投給桃園隊一票、投給進步的價值、投給未來的希望，認為鄭運鵬來接班，不只是自己放心、市民也放心，反觀張善政沉迷於負面選舉，把選舉當作抹黑比賽、烏賊戰，不會得到選民認同。

鄭文燦表示，桃園已經展現自信及其魅力，相信選民會選擇正確方向，在選前100天的前一刻，鄭運鵬就要代表民進黨出征，自己有信心贏得多數選票，繼續執政。