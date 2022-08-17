辭立委展參選桃園市長決心？　鄭運鵬否認：臆測多了

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委鄭運鵬上周接棒投入桃園市長選戰，外傳他可能辭掉立委準備背水一戰，不過，鄭17日下午在提名記者會否認此說表示，這部分是大家臆測多了，他已展現服務桃園的決心，不需要做其他的政治動作；至於外界關注，有志爭取提名的前立委鄭寶清批評「走了一個抄襲的（指新竹市前市長林智堅），來了一個挺抄襲的」等語，鄭說，相信前輩們有他們的智慧。

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨中執會今天正式徵召鄭運鵬參選桃園市長，民進黨下午舉行桃園市長提名記者會，身兼黨主席的總統蔡英文力挺鄭運鵬說，接下來行政團隊動起來、選戰團隊動起來，鄭運鵬接棒將可無縫接軌桃園市長鄭文燦的執政成績、施政滿意度，還要讓桃園大進化，成為台灣的心臟、世界的引擎。

媒體會中關注，有新聞報導指出，鄭運鵬可能以「辭立委」的方式展現參選決心。對此，鄭運鵬說明，他是今年民進黨提名直轄市長最後一位、最後一棒，這就展現了他參選、服務桃園的決心，所以他不需要做其他的政治設計、政治動作，來表達自己對桃園勝選的信心，「這部分是大家臆測多了」。

另外對於媒體提問，鄭寶清在林智堅宣布退選後說「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」，未來鄭運鵬要如何避免黨內互打？鄭運鵬說，民進黨最珍貴的是大家都可以有不同的見解，他相信黨內前輩們有他們的智慧，來做他們每一步的選擇，也相信最後民進黨會團結，為勝選來努力，「我相信，對於我們的前輩們，都有他們的智慧」。