超商獨家！「林聰明沙茶月餅」還加了綠豆沙　流心酥咬下狂爆漿

▲7-11開賣多款中秋月餅禮盒。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

下個月就要迎來中秋節了，還沒想好送什麼禮嗎？就有超商首次開賣「鳳凰流心酥」，一口擁有酥脆、綿密、爆漿3種口感，另外還有獨家「林聰明沙茶月餅禮盒」，林聰明沙茶搭配綠豆沙、魚鬆打造超療癒美味，今年一定都要吃到，且9/10前購買中秋指定品項可享任選第2件9折。

7-11中秋月餅大玩「跨界聯名」、「創新玩味」，今年看準蛋黃酥熱潮，首次引進「三統漢菓子鳳凰流心酥」，加熱後可吃到蛋黃流沙內餡，另外還有不二糕餅、紀家烘焙坊等老店，只要衝7-11就能入手10多家人氣名店月餅。

7-11預購則是獨家販售「顏新發ｘ林聰明沙茶月餅禮盒」，林聰明沙茶魚鬆搭配顏新發綠豆沙，吃起來鹹香帶甜，口感十分有層次，還有「郭元益SOU集月光禮盒」、「點點心X PHANTACi滿秋熊月餅」與「清原芋奶豆沙酥」等品牌跨界推出奶皇流沙Q心以及芋奶豆沙酥等創意口味。

▲水果禮盒多箱購買可享團購優惠。



當季盛產的水果禮盒也是許多人挑選中秋禮品的首選，中秋預購即日起推出「麻豆郭家40年老欉文旦」、「麻豆70年老欉白鹿柚」以及「埔里百香果」供民眾選購；門市「i划算」群組即日起販售「嘉義神農獎牛奶鳳梨」、「特級麻豆文旦禮盒」、「東勢農會高接梨禮盒」，嚴選汁多味美、具GAP標章認證及產銷履歷的當季鮮果，多箱購買還有團購優惠。

巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」今年有中秋限定「迪士尼雪芙蕾禮盒」、「米奇造型伯爵茶曲奇禮盒」2款禮盒選擇，首推「雪芙蕾禮盒」，內含「百香初雪」、「脆可可冰霜」2種口味，內餡主要使用日本奶霜搭配天然百香果、巴芮巧克力碎片製成，激推冷凍吃每一口都是綿密清涼的冰淇淋口感，回溫則是鬆軟蓬鬆滋味，且雪芙蕾上頭還有可愛米奇身影，讓人根本捨不得吃。

▲雪芙蕾有可愛米奇身影。（圖／BAC提供，下同）

加碼熱銷「迪士尼鐵盒曲奇餅乾」也同步回歸，療癒的米奇造型曲奇可愛爆表，今年更是清爽系伯爵茶口味，即日起於官網、門市限時限量開賣。

▲▼BAC今年一共推出2款中秋限定禮盒。

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