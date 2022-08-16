漁業署推秋節海鮮多重優惠　滿千可折抵2百「還可抽農遊券」

▲農委會推薦健康、清爽、低負擔的時令水產品，作為燒烤食材及中秋禮盒。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中秋節即將到來，為推薦民眾選購燒烤食材及中秋禮盒，農委會漁業署今（16日）宣布，推出多項優惠活動，包括消費者在「買魚去」平台購買指定商品滿一千元，使用台灣Pay付款可立即折抵200元，登錄序號還可以參加農委會促銷抽農遊券活動，大量採購者則祭出買1000組加贈100組的優惠方案，全站還免運費，活動到9月30日止。

距離中秋節不到一個月，不少民眾在中秋節有烤肉習慣，漁業署攜手農業科技研究院今（16）日舉辦「漁業嘉年華─中秋海鮮饗宴」，聯合漁民（業）團體代表，共同向民眾推薦清爽、低負擔的時令水產品作為燒烤食材及中秋禮盒，現場特別邀請「台菜王子」黃景龍主廚，利用電烤盤烹煮石斑魚、白帶魚等美食，分享燒烤小撇步。

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▲農委會針對中秋節，推出相關多重優惠。（圖／漁業署提供）

漁業署長張致盛表示，這次活動共有24家業者參與，推出近百組產品，像是有以活凍帶殼牡蠣、小管、魚下巴、花枝丸、飛魚卵香腸、鬼頭刀魚丸組成的燒烤懶人包，一次就能購足燒烤海味，而消費者在「買魚去」平台購買指定商品，由於從8月22起導入台灣Pay，為歡慶台灣 Pay 支付上線，消費者結帳時選擇以台灣 Pay 付款，滿一千元可立即折抵200元，但每位會員限 1 次折抵機會，限量2750組。

此外，張致盛進一步表示，另外還可搭配農委會「剝文旦吃石斑 中秋團圓愛台灣」六吃興旺農漁產促銷優惠方案，購買指定商品，滿600元抽價值200元的農遊券，但民眾需登錄，共30萬份，預計10月5日抽獎；另外還針對大量採購者，祭出買1000組加贈100組的優惠方案，全站還免運費，活動到9月30日止。