疫情趨緩　雲林8／17起停止發放防疫關懷包

▲雲林縣自明日起停止發放防疫關懷包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府考量中央防疫政策變化且新冠肺炎疫情逐漸趨緩，防疫關懷包階段性任務已達成，宣布自明（17）日起停止發放防疫關懷包，回歸原有縣內實物銀行救助模式，民眾如有生活上的需求仍可洽各鄉鎮市公所居家照護中心或縣府1999專線，縣府團隊會持續做好防疫工作，共同守護縣民健康。

雲林縣政府為減少民眾因確診被居隔的不便，今年4月23日起併同各鄉鎮市公所成立「居家照護關懷中心」，由各鄉鎮市公所進行生活關懷並發放防疫關懷包。衡酌中央流行疫情指揮中心自5月17日起調整防疫政策，打滿3劑之同住家人可免隔離，確診民眾尚可透過家人取得日常生活物資；因疫情逐漸趨緩，雲林縣自8月17日起停止防疫關懷包發放服務。

民政處長張政國表示，疫情高峰這段期間鄉鎮市公所第一線防疫人員非常辛勞，尤其是村里幹事除本身工作外，還要一肩扛起關懷居家照護者、發送防疫包等各項防疫工作，期間更有村里幹事因而確診，可謂勞苦功高。這段期間防疫關懷包發放數量達4萬3千餘份，讓民眾充分感受到公部門的關心。



縣政府民政處提醒民眾，居家照護期間如有健康及生活上之需求，仍可透過衛生醫療相關單位及鄉鎮市公所提供必要之服務及協助，服務民眾不打烊、照顧民眾不中斷，亦可透過雲林縣政府一站式防疫資訊平台瞭解最新疫情資訊。

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►戀情不被祝福暗交往！他勇救女友兒子反溺斃 雙親悲痛說話了

►雲林四湖鄉長參選人洗牌 參天宮前主委退選支持蘇金煌

►四湖鄉長六搶一激戰 前雲林縣議長蘇金煌正式宣布參選

►「在地蔬果料理品嚐、年度木瓜評鑑」 林內木瓜節週末登場