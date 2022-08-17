18歲複決倒數100天！　蔣萬安競辦：陳時中別把年輕人當次等公民





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

18歲公民權修憲複決投票明日進入倒數100天，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室17日向對手陳時中提出3點質問：擔任指揮官期間讓大學生淪為疫苗孤兒、要求北漂的染疫大學生「自己照顧自己」、是否支持「國內不在籍投票」這3件事做說明，否則就是表面上力挺年輕人爭取公民權，實際上卻把年輕人當成次等公民。

蔣辦指出，陳時中擔任指揮官期間，在分配疫苗施打順序時，刻意忽略18-20歲的族群，去年8月底民進黨英系及正國會兩大派系看不下去，10餘位綠委發表連署聲明，呼籲陳時中重視年輕人的施打權益，陳時中還戲謔回答：「沒有讀大學的人怎麼辦？」陳時中要就承認自己沒有能力買到足夠的疫苗，否則就是對年輕人說風涼話，把年輕人當成「疫苗人球」。

蔣辦認為，陳時中欺負年輕人的事蹟不只一樁，今年5月有北漂大學生染疫，陳時中要求學生「自己照顧自己」；當時防疫指引不明，甚至讓大學宿舍淪為「煉蠱場」；再者，「疫苗、快篩、藥品」三缺以及開放「3+11」，造成兩年多的疫情震盪，大學校園動輒停課、改線上教學，已經嚴重影響大學生的學習品質，陳時中欠全國大學生一個交代。

蔣辦質疑，國民黨爭取「國內不在籍投票」，幫助年輕人不用花費高昂車資往返戶籍地，可以有效提高投票率、讓選舉結果更貼合民意，卻遭到民進黨杯葛。蔣辦呼籲陳時中，應該公開表態支持「國內不在籍投票」這種會立即影響青年福祉的實際法案，而非只是喊些不著邊際的口號。

蔣辦分析，蔣萬安全力支持18歲公民權，昨天也出席由國民黨立院黨團、國民黨青年團以及民間團體合辦的「模擬立法院營隊」，是辦給113位高中生、大學生的18歲公民權大型體驗活動，讓年輕人了解選出來的民意代表如何影響國政。發現年輕人對蔣萬安2017年「捍衛勞權、杯葛勞基法修惡」十分有感，可見只有真的付出行動，才是真正照顧年輕人的未來。