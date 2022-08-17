林佳龍嗆只會「巡田水」　侯友宜回擊：職業不分你我要互相尊重

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍日前受訪時質疑，新北市長侯友宜是警察性格的方式「巡田水」，將市長當里長做，無法系統性解決問題，但此話一出，引發外界質疑是職業歧視。對此，侯友宜表示，職業不分你跟我是誰，要彼此互相尊重，他身為警察出身的市長，以警察為榮、為傲。

林佳龍接受訪問時表示，侯友宜警察性格巡田水，將市長當里長做，無法系統性解決問題，他則像「看見台灣」導演齊柏林是從空中俯瞰，用跨域治理看大台北首都圈。

侯友宜稍早回應，每一項職業都是要彼此互相尊重跟理解，他身為警察出身的市長，以警察為榮、為傲，尤其他當市長這三年多來，不但從願景來看整體規劃，軌道建設在他任內不斷調整，一棒接一棒，串起整個大台北的中心，像基隆捷運跟汐東線新北願意扛起責任，包括三鶯線要去介接桃園的綠線，也願意扛起責任，同時規劃五泰輕軌跟泰板輕軌，讓新北市成為大台北的中心。

侯友宜強調，新北不但有長遠的規劃，更有高的執行力，所以30年沒有辦法解決的五股垃圾山，他們把它變成夏綠地，50年沒解決的400公頃塭仔圳，他們展現魄力跟執行力，讓塭仔圳能夠順利解決。

侯友宜說，身為警察出身的市長，他一輩子感謝在警察的歲月裡，讓他學到很多的東西，警察不但有前瞻的眼光更有高的執行力，我們一起加油，大家好好做事，職業不分你跟我是誰，要彼此互相尊重。

