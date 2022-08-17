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睽違60年！古巴准許外資進入批發零售市場　欲改革開放救經濟

▲▼古巴馬坦薩斯（Matanzas）港口儲油槽大火。（圖／路透）

▲古巴近期燃料短缺與停電消息頻傳，不久前更發生儲油廠爆炸意外，經濟情勢不斷惡化。（圖／路透）

實習記者殷稚雅／綜合報導

古巴政府近日表示將開放外資進入該國批發及零售市場，這是自1959年卡斯楚（Fedel Castro）發起革命後，睽違60多年首見的政策。由於當地近期燃料、日常用品短缺及停電消息頻傳，此舉也被認為是為了解決該國目前的經濟危機。

根據《路透社》報導，古巴的貿易部副部長岡薩雷斯（Ana Teresita Gonzalez）在15日晚間播出的脫口秀節目中表示，古巴將允許外國投資人以全資或合資企業的方式，進入當地批發市場。零售產業的部分，則是會「有條件地」允許外國投資者進入當地零售市場，並以有助於實現社會主義的目標、降低價格作為前提，保持國家的主導地位，開放部分公私營合資企業。

一系列改革將允許外資投資公私營企業提供的倉儲及後端物流業務，以提高當地零售業長期以來低落的效率。岡薩雷斯與貿易部長委拉斯開茲（Betsy Diaz Velazquez ）表示，「改革的目標是確保國內製造商及消費者能夠擁有足夠的原物料及商品。」她進一步提到，「我們將優先考慮已經在古巴或盟國開展相關事業的外國投資者。」

針對這一新政策，古巴經濟學家埃弗萊尼（Omar Everleny）接受路透社採訪說道，「這是向對的方向邁進的一大步，但太少也太晚了」，他表示新政策的內容充滿了「例外、控制、條件」等，富警告意味的詞語，因此認為政府仍然不理解經濟危機的嚴重性。

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