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古巴港口遭雷擊「儲油槽4連爆」　火勢失控畫面曝！黑煙擴散百里

記者張寧倢／綜合外電報導

古巴一處超級油輪港口的儲油槽5日遭到雷擊，引發4次爆炸與難以撲滅的大火。古巴當局表示，至少有121人受傷、1人死亡，另有17名消防員失蹤。事故影片可見儲油槽被大火吞沒，火舌竄上夜空。隔天上午濃煙已蔓延至60多英里（約96公里）外的首都哈瓦那，火災仍在持續。

▲▼古巴馬坦薩斯（Matanzas）港口儲油槽大火。（圖／翻攝自YouTube）

▲古巴馬坦薩斯（Matanzas）港口儲油槽大火。（圖／翻攝自YouTube）

綜合《獨立報》、路透社報導，古巴北部海岸城市馬坦薩斯（Matanzas）一處超級油輪港口5日晚間發生大雷雨，8座大型儲油槽的其中1座遭閃電擊中，隨即引發爆炸與大火。儘管消防單位全力滅火，但火勢仍燒到第2座儲油槽，導致隔日凌晨5時發生第2次爆炸，截至6日上午火勢似乎完全失控，威脅至第3座儲油槽，濃煙已飄至96公里外的哈瓦那。

▲▼古巴馬坦薩斯（Matanzas）港口儲油槽大火。（圖／路透）

▲火勢已燒到第2座儲油槽。（圖／路透）

古巴當局表示，在第2次爆炸中至少有121人受傷，其中36人住院、5人傷勢嚴重，另有1人不幸罹難，17名消防員下落不明，附近地區共有1000多名平民被緊急撤離。而《獨立報》則引述古巴國家電視台稱，在現場4次的爆炸中，至少有67人受傷。

▲▼古巴馬坦薩斯（Matanzas）港口儲油槽大火。（圖／路透）

▲儲油槽火災引發的大量濃煙已經向外飄散近百公里。（圖／路透）

當地居民岡薩雷斯（Alfredo Gonzalez）表示，「昨晚8點左右發生了一次非常大的爆炸，今晨5點又發生第2次爆炸，火光大到把這地區整個照亮，就像太陽一樣。」

古巴總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）在午夜前後曾前往現場視察，當時尚未發生第2次爆炸。他在推特上表示，救難人員正在試圖阻止火勢蔓延與燃油外洩進入馬坦薩斯海灣。另外，總統辦公室推特也發文稱，古巴目前正在請求石油業經驗豐富的「友好」國家協助。令人擔憂的是，古巴正遭受每天的燃料短缺與停電，火災恐導致經濟情勢惡化。

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