獅子山「通膨飆升」爆示威3死　全國宵禁！市民怒丟石頭燒輪胎

▲位於非洲的獅子山共和國爆發示威。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

位於非洲的獅子山共和國（Republic of Sierra Leone）持續面臨經濟危機，人民不滿通膨飆升、燃料及民生物資價格高漲，上街示威要求總統下台，憤怒群眾扔擲石頭、焚燒輪胎，卻逐漸演變為更暴力場面，已經造成3人死亡。對此，政府宣布10日下午3時起實施宵禁。

《路透社》及《獅子山電訊報》報導，獅子山首都自由城（Freetown）已經被示威活動癱瘓，商家沒有營業、上班族未到辦公室，學生也沒有照常上學。警方被指控開槍射殺2位平民，也有一名國家維安人員被發現倒在血泊中，失去生命跡象。

▲人民對於政府不滿已久，10日示威演變為流血場面，已釀成3死。（圖／路透）



副總統賈洛（Mohamed Juldeh Jalloh）宣布宵禁，並且要求軍隊協助警方，維持國內秩序。政府10日也切斷網路服務，避免抗議現場的照片或影片流傳出去。

與此同時，58歲總統比歐（Julius Maada Bio）正在倫敦與家人度假，他的政府被指控領導無方、腐敗猖獗、侵犯人權、濫用國家權力、殺害手無寸鐵的平民及囚犯。另據世界銀行（World Bank）數據，獅子山共和國約800萬人口之中，超過一半生活在貧窮線以下，人民早就累積諸多不滿，如今物價持續飆升，成為引爆示威的導火線。

一些人呼籲總統回國，發表公開演說，緩和緊張局勢。但批評人士表示，比歐總統可能利用暴力示威，宣布國家緊急狀態，藉此延長任期，因為現在距下次大選只剩不到1年。還有謠言揣測，隨著政府對國家失去控制，軍方可能發動政變。