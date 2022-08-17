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大陸 大陸焦點 特派現場

穩經濟也是穩財源！　李克強要求沿海4省完成財政上繳

▲▼GDP，繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

▲大陸沿海6省對全國財政有支撐作用。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院總理李克強昨（16）日在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會。李克強表示，6個經濟大省經濟總量佔全國的45%，是國家經濟發展的「頂梁柱」。經濟大省要勇挑大梁，發揮穩經濟關鍵支撐作用，「6省裡4個沿海省在地方對中央財政淨上繳中貢獻超過6成，要完成財政上繳任務。」

▲▼李克強召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」。（圖／新華社）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／新華社）

《上觀新聞》報導，此次會議則進一步明確，4個沿海省（廣東、江蘇、浙江、山東）要完成財政上繳任務。目前官方尚未披露財政淨上繳中央的省需要完成上繳任務具體金額。中國政法大學教授施正文認為，這可能是在各地去年淨上繳金額基礎上，保持一定的增長。

就大陸財政體制而言，中央與地方採取分稅制，劃分各級政府收入。經濟大省財政收入規模高，中央財政相應從中獲得的收入也更高，初次分配中，中央財政拿到全國近半財政收入（即一般公共預算收入）。

為了均衡區域發展，推動基本公共服務均等化，中央財政收入大部分最終會轉移支付分配給各省，其中以欠發達的中西部、東北地區為主，均衡地區間財力差異，協助區域協同發展。

▲▼GDP，人民幣。（圖／CFP）

▲李克強要求沿海6省中4省要完成財政上繳任務。（圖／CFP）

施正文表示，受疫情等因素影響，今（2022）年經濟財政形勢比較嚴峻，經濟大省完成對中央財政淨上繳任務，對支撐國家財力和中央財政對中西部地區轉移支付十分重要，支持欠發達地區「保基本民生、保工資、保運轉」。

陸粵開證券首席經濟學家羅志恆提到，2019年大陸僅六省三市對中央財政淨貢獻，其中，廣東以淨貢獻8307億元（人民幣，下同）居各省之首，上海以8202億元緊隨其後，北京以7310億元位居第三。江蘇（4091億元）、浙江（3274億元）、山東（2152億元）、天津（2136億元）、福建（427億元）、遼寧（67億元）也是中央財政淨貢獻者。

李克強7月7日在福建主持東南沿海省份政府主要負責人座談會時表示，東南沿海5省市（福建、上海、江蘇、浙江、廣東）經濟體量佔全國1／3以上，財政收入佔比近4成，在地方對中央財政淨上繳中貢獻近8成，有力支撐了國家財力和中央財政對中西部地區轉移支付。

大陸財政部數據顯示，2022年中央對地方轉移支付預計近9.8兆元，規模為歷年來最大；從增幅來看，2022年中央對地方轉移支付比上年增加約1.5兆元，增長18%，增幅為近年來最高。

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