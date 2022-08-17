柬埔寨台男想逃！10人暴打全身血拖走　救援隊：憲兵警察不敢動

記者陳俊宏／綜合報導

台人赴東南亞詐騙案層出不窮，全球反詐騙救援組織隊長陸向日表示，曾帶著憲兵、警察要去救一人，結果詐騙園區衝出10多名保安，把人打得渾身是血拖回園區，「警察、憲兵不敢動」。

人在泰國的陸向日，16日透過視訊在《57爆新聞》節目分享這起案件，他表示，當時為了安全起見，叫一名憲兵和一名警察一起去接被害人，當晚凌晨2點多，被害人從園區跑出來，本來已經上他們的車了。

▼陸向日目睹詐騙集團暴行，「憲兵、警察都不敢動」。（圖／翻攝《57爆新聞》）



陸向日指出，結果詐騙園區10幾名保安一起衝出來打被害人，在大街上把人打得渾身是血，是不是死了不知道，人就被拖回園區；他過程中攔住兩名保安，「還好他們沒打我」。

「警察、憲兵都不敢動！」陸向日當下問警察和憲兵，這在大街上打人都沒辦法嗎？對方回，「保安太多了，沒辦法，而且（園區）裡面可能有當官的。」

頻傳台人赴柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家，遭賣器官、性侵虐打。警方呼籲，民眾要赴海外工作前，務必查明資方是否為合法公司行號，工作內容有無符合當地法令，審慎評估工作契約；如不慎遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館請求協助，若有親友於國外遇到上述情況，也請立即向警察機關完成報案，警方會通知外交部啟動急難救助。