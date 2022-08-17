人蛇選柬埔寨騙台人「內幕曝光」　沈富雄：壞蛋精明得很

記者黃翊婷／綜合報導

台灣人被騙往柬埔寨工作卻慘遭囚禁、虐待的事件頻傳，前立委沈富雄在網路節目上直言，「這些壞蛋都精明得很」，人蛇集團之所以選擇柬埔寨和緬甸，是看上當地政府的無能，「這2個國家的政府我們很難跟他們打交道」，台灣想跟柬埔寨、緬甸政府合作，對方根本不會理會。

▲航警局人員在機場舉牌勸阻國人飛往柬埔寨。（圖／記者楊熾興翻攝）

沈富雄在16日播出的網路節目「少康戰情室」中提到，人蛇集團為何要將地點選在柬埔寨和緬甸，是因為這2個國家都非常貧窮、落後，他們看上的是當地政府的無能，「這2個國家的政府我們很難跟他們打交道」，台灣想要跟柬埔寨或緬甸政府合作打擊犯罪，對方根本不會理會，「所以他們（指人蛇集團）不是傻瓜，這些壞蛋都精明得很。」

不過，近期因為柬埔寨詐騙案件消息頻傳，人蛇集團似乎將地點轉移至泰國。沈富雄指出，相較於柬埔寨和緬甸，被夾在中間的泰國比較不一樣，因為我國內政部部長徐國勇已經跟泰國政府達成某種初步打擊犯罪的協議。

另外，為因應近期大幅增加「國人在柬埔寨落入求職陷阱」的受害案件，外交部提醒，旅外國人急難救助是外交部及駐外各館處重要的經常性業務之一，駐外館處設有「緊急聯絡專線電話」，由全館人員包括相關部會派駐合署辦公同仁共同輪流執機，能夠即時接聽、回應及協助旅外國人所遭遇的急難事件，此一機制已行之有年、運作良好。

外交部也在5月電請兼轄柬埔寨業務的駐胡志明市辦事處成立「柬埔寨緊急救援專案小組」，由胡志明辦事處處長帶領外交部及警政、調查與移民等6位同仁，統籌協助營救國人受困柬埔寨相關事宜。

外交部呼籲，如果國人有意前往東南亞地區工作，請務必先查明該公司在當地是否經過合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，務必循合理合法、正常管道申請入境，切勿輕信不實網路招募廣告，以免觸法，甚至危及人身安全。