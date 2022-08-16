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社會 社會焦點 保障人權

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

記者柯沛辰、鄧木卿／台中報導

柬埔寨詐騙案件頻傳，刑事局中部打擊犯罪中心追查發現，犯罪集團在臉書社團「偏門工作」以高薪招募打字員，誘騙超過50人前往柬埔寨等地，經專案小組跟監蒐證，15日拘提包括41歲張姓女首腦等3名嫌犯到案，還及時攔下5名準備出國的被害人。檢方複訊後，認定張、林2嫌有滅證串供之虞，16日向法院聲押。

▲▼賣50台人赴柬埔寨！「人蛇女首腦」被逮曝光　每賣一人抽10萬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲「人蛇女首腦」張女落網，初估3個月來已販賣50台人赴柬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

刑事局中部打擊犯罪中心今年8月初獲報，得知彰化市41歲張女涉嫌拐騙國人赴柬埔寨，立即跟監蒐證，結果發現張女與同夥在臉書社團「偏門工作」以月薪10萬元應徵打字員、機房維護人員，先接送被害人到旅館住宿，待辦妥護照及簽證，再將人載至桃園機場搭機出境，全程由成員陪同監控。

▲▼賣50台人赴柬埔寨！「人蛇女首腦」被逮曝光　每賣一人抽10萬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲張女等3人分工細膩，每賣一人可抽10萬元。（圖／記者鄧木卿翻攝）

8月15日，檢警搜索犯嫌住處，查扣一本記錄被害人出境資料的筆記本，並拘提3人到案。目前初步調查發現，以張女為首的不法集團3個月來初估已安排50人出國，每拐騙1人赴柬即可獲取10萬元報酬，背後分工細膩，所幸檢警破獲，及時攔下5名準備出國的被害人。

檢方複訊後，認定3人涉犯人口販運防制法、組織犯罪條例等，其中張女、30歲林男有滅證串供之虞，向法院聲押禁見，27歲陳姓男子則以2萬元交保。

▼張姓女首腦、同夥林男遭聲羈禁見，陳姓同夥則以2萬元交保。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼賣50台人赴柬埔寨！「人蛇女首腦」被逮曝光　每賣一人抽10萬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼賣50台人赴柬埔寨！「人蛇女首腦」被逮曝光　每賣一人抽10萬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼賣50台人赴柬埔寨！「人蛇女首腦」被逮曝光　每賣一人抽10萬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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