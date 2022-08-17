台灣極端M型社會！靠爸族月入百萬　有人去柬埔寨「死無全屍」

記者陳俊宏／綜合報導

柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家頻傳人蛇集團詐騙案，對此，北市聯醫中興院區醫生姜冠宇發文，感嘆聽到了兩個真實故事，一人是月薪僅3萬、一人是月入近百萬，「其實我是可憐這些年輕人的，智慧不夠的，因為也找不到好機會，所以才最後器官也丟了，命也沒了，另類的死無全屍。」

姜冠宇深夜在臉書說，柬埔寨詐騙是一回事，他想這也反映台灣確實是極端Ｍ型社會，何以會這樣說？與很多年輕朋友吃飯，都道出年輕人月薪普遍只有3萬元，卻工作到抽屜都是NSAID止痛藥、胃藥，就不多說了。

姜冠宇表示，他也有和一些曾離婚的朋友吃飯，這才知道社會上居然真的有這種存在，「她那個離婚的丈夫，整天生活沒有正式工作，完全只有消費，收入是來自家族企業內部開給他的職位，躺著領高薪，一個月領有近百萬吧。而這樣的人，完全沒有在家族外的公司工作過的經驗，他就一直待在自家公司，過他爸爸媽媽給他的好日子。」

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▼姜冠宇感嘆，台灣確實是極端Ｍ型社會。（示意圖）

姜冠宇指出，這整理起來好驚人，可以想像成一家公司，它基層生產工作的人都是30K上下，也頻頻大量流動，留不住人才；但是越到管理階層，卻有那種幽靈位子在核銷公司預算。

姜冠宇感嘆，「其實我是可憐這些年輕人的，智慧不夠的，因為也找不到好機會，所以才最後器官也丟了，命也沒了，另類的死無全屍。智慧夠的，其實也是在社會也是拼命生產他的理想，但是這些初衷必定會被這些待遇磨掉，少子化社會也隨之而來，他們根本就沒有本錢養育教育下一代。」

姜冠宇表示， 而沒有生產力卻享有高待遇的，可能他家跑車都是公司核銷的預算，都是確實存在，「當然，我也相信這種公司也必然會崩塌，我有聽過新創大公司，最後國發基金被政府決定追討回來的案例，當初企劃案整個騙得天花亂墜，最後預算都去請妙齡冗員和政商應酬來核銷。」

▼許多台人被騙去柬埔寨等東南亞國家，遭囚禁、凌虐。（示意圖）



「希望再聽聽後續別人的故事時，不要越聽越哀傷。」姜冠宇說，台灣是不是有點發展出少子化、但是下一代勞動條件也集體惡化，「像是我們過去看待東南亞，勞工正在輸出的狀態？我不知道，但是這真的要改革，不然成為另類新南向，真的很不好。深夜隨寫，也希望大家一起反思我們該怎麼做」

警方呼籲，民眾要赴海外工作前，務必查明資方是否為合法公司行號，工作內容有無符合當地法令，審慎評估工作契約；如不慎遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館請求協助，若有親友於國外遇到上述情況，也請立即向警察機關完成報案，警方會通知外交部啟動急難救助。