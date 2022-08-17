3個月賣50台人赴柬埔寨　彰化「人蛇女首腦」凌晨收押

記者黃翊婷／綜合報導

以彰化41歲張姓女子為首的人蛇集團涉嫌在臉書PO文，用月薪10萬元誘騙超過50人前往柬埔寨等地。專案小組15日拘提包括張女在內共3名嫌犯到案，並攔下5名準備出國的被害人；檢方16日聲押張、林2人，法院今日（17日）凌晨裁定羈押禁見張女，林男請回。

▲張女每拐騙1人前往柬埔寨就可以拿到10萬元報酬。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

刑事局中部打擊犯罪中心8月初獲報得知，彰化市41歲張女涉嫌拐騙國人赴柬埔寨，立即展開跟監蒐證，結果發現張女與同夥在臉書社團「偏門工作」以月薪10萬元應徵打字員、機房維護人員，他們會先接送被害人到旅館住宿，待辦妥護照及簽證，再將人載至桃園機場搭機出境，全程都有集團成員陪同監控。

▼▲人蛇集團成員會派人全程監控被害人。

檢警15日搜索犯嫌住處，查扣一本記錄被害人出境資料的筆記本，並拘提3人到案。初步調查發現，以張女為首的不法集團3個月來初估已安排50人出國，每拐騙1人赴柬即可獲取10萬元報酬，背後分工細膩，被檢警抓包時，一旁還有5名準備出國的被害人。

檢方複訊後，認定3人涉犯人口販運防制法、組織犯罪條例等，其中張女、30歲林男有滅證串供之虞，16日向法院聲押禁見，27歲陳姓男子則以2萬元交保。法院17日凌晨裁定羈押禁見張女，林男請回。