記者黃翊婷／綜合報導

近期台灣人前往柬埔寨打工遭詐被囚案件頻傳，律師林智群昨日（16日）在推特轉分享一段1分22秒的影片，上傳者聲稱這是台灣籍女子被騙到柬埔寨遭中國人囚禁毆打。不過，有部分網友表示，先前似乎在反霸凌群組看過一樣的影片，是否真的是台灣女子遭虐打，真實性還有待查證。

▲黑衣女狂踹女子頭部。（圖／翻攝自推特，下同）

影片中，只見一名穿著黑衣黑褲的女子不斷用腳踢打坐在地上的女子，打到一半還動手撕破褲襪、拉扯衣服，挨打女子則用雙手抱著頭部，一邊哭一邊說著「對不起」；而鏡頭之外應該還有2名同夥（1男1女），其中1名女子可能是影片拍攝者，她不僅拍下施虐過程，甚至在一旁叫囂「對不起有用嗎」、「不要踢頭，等一下頭給她踢爆了」。

影片上傳者在推特聲稱這是台灣女子被騙到柬埔寨打工，遭到中國人囚禁毆打，「盡量轉傳！救救還沒有被騙出國的年輕人，看了後讓我晚上都睡不著覺。」律師林智群也在推特轉分享影片並表示，「那些躍躍欲試要去柬埔寨工作領高薪的，看看等著你們的是什麼？」

影片傳開後吸引許多網友關注，大家紛紛留言譴責，「我覺得他們就是趁機要教訓台灣人」、「救出來了嗎」、「好可惡」、「好扯」。不過，也有部分網友指出，這段影片疑似是先前在反霸凌群組中流傳的霸凌影片，並非台灣人在柬埔寨遭虐打，真實性仍有待查證。

▼上傳者聲稱影片是台灣女子在柬埔寨遭虐打。