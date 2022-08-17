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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林楚茵批蔣萬安造謠滯柬人數　蔣辦：政府營救多少國人返台？

▲▼朱立倫 蔣萬安到立法院出席青年團活動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對陳時中競選團隊發言人林楚茵批評國民黨台北市長參選人蔣萬安造謠國人受困柬埔寨未歸人數，蔣萬安競選團隊副發言人田方倫17日表示，林試圖將「造謠數據」幾個字貼在蔣萬安臉上，此舉根本是本末倒置、玩數字遊戲，企圖轉移政府失職缷責技倆。他也說，此時此刻救人如救火，林楚茵如果真的那麼愛在數字問題上打轉，就請她每日公布政府搶救回台的最新人數統計好了。

田方倫指出，近期大量青少年「南向」謀職，被騙拐在柬埔寨遭虐新聞曝光，引發國人驚駭；民眾天天看著電視上血腥驚悚的畫面，政府的勸阻、統計人數、搶救人質等糸列作為，始終是慢了半拍。他強調，林委員不但不關心此事、善盡立委督促政府的責任，卻反過來指責蔣萬安的關心舉措，實在荒謬到了極點。

田方倫說，此時「救人如救火」，對於究竟有多少青年人受拐、受害，一直沒有一個精確的統計；蔣萬安依報載數字，對國人在海外安危表示警示關切，何錯之有？他也說，警方是在各方的壓力下，昨（16）日稍晚才公布排查數字澄清，共計有4000餘人在柬未歸，但並非全為受迫性滯留人數，其中近120件因無法即時聯繫而向警方報案。

根據移民署統計，今年1至7月國人出境前往柬埔寨人數，共計8647人，自柬埔寨返國人數共計4949人，目前尚有3698人還滯留在柬埔寨；而去年出境前往柬埔寨人數共計3294人，自柬埔寨返國共計3051人，只有243人未歸國。對此，田方倫指出，可見今年以來國人赴柬目的大多不單純。

田方倫強調，國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷，前天已奔赴柬埔寨，透過當地僑胞瞭解情況，並協調民間力量協助調處；這趟去了才發現，我國駐胡志明辦事處處理詐騙救援問題，目前只有一位年約30歲的女姓外交人員負責辦理急難救助。雖然外交部已在5月電請兼轄柬埔寨業務的駐胡志明市辦事處，成立「柬埔寨緊急救援專案小組」，但是在柬埔寨的台灣官方人力卻僅有一人。

田方倫直指，林楚茵身為立法委員，本當盡全力敦促政府積極奔走，為國人的生命財產安全而努力，但她卻反其道而行，在國人需要協助時，第一時間大力批評在野黨，根本是本末倒置。

「不比不知道，一比嚇一跳」田方倫說，過去馬英九執政時期發生「廣大興28號」，當時政府立即要求菲國在3天內「道歉、賠償、懲兇、啟動漁業協議談判」，並在3天後對菲國祭出11項經濟制裁措施，同時出動海巡與海軍艦艇到北緯20度海域護漁，「試問蔡政府，既然外交部5月就已經掌握了相關資訊，至今超過2個多月了，政府有什麼積極作為？營救多少國人同胞回台？」

田方倫建議林楚茵，既然只會粉飾太平，又對數字津津計較，那就乾脆學陳時中學得徹底一點，每天下午出來報告搶救成功的返台人數好了。

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