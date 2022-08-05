抗夏新選擇！一件讓網友讚爆：根本行動冷氣穿上身！

【企劃特輯】

氣溫持續飆升、天氣熱到爆，衛福部「熱傷害」就診統計超越去年同期，高溫實在讓人吃不消，整天只想躲在冷氣房消暑哪都不想去！不過最近有一款降溫商品受到極大討論度，讓網友實測後驚呼不可思議，狂讚穿上它就像有「行動冷氣」一樣！原來是黑金科技石墨烯專家「PP波瑟楓妮」又有新創舉，將石墨烯跟纖維奈米化後混在一起、再做成紗線織成機能進化的「石墨烯智能衣」，高傳導特性一穿馬上調節體溫、降溫超有感，打趴所有市售機能衣，再也不怕室外的熱氣溫！

超越機能再進化！石墨烯智能衣全方位一件抵多件

這幾年因為氣候異常、溫度持續飆高的緣故，涼感衣、機能衣簡直是百家爭鳴、各大品牌紛紛推出相關產品成為消費購買主流！然而，能在激烈競爭的市場中脫穎而出的「石墨烯智能衣」可不是那麼簡單，必須「超越機能」才能「升級智能」。它主要有5大超強機能，第一、「UPF50+」有效阻隔紫外線中的UVA和UVB，能夠防止曬傷，女性朋友再也不怕出門會曬黑曬傷；第二、「溫度調節」，在冷氣房內能自動恆溫舒適，即使是高溫的戶外一樣乾爽靚涼，電視節目「大老闆聯盟」中對智能衣進行冷熱調節測試，不需幾秒鐘瞬間降溫20度，引起現場來賓及觀眾一陣驚呼；第三，它的「抗菌」效果經過檢驗後高達99.9%的超強抗菌力；第四、「速乾」石墨烯材質的高導出特質，能夠快速吸濕排汗，一直保持乾爽舒適，就算在戶外也不會有討人厭的黏膩感；第五，「輕彈」，不但親膚柔軟且穿著舒適零負擔、外出幫家人多帶幾件也是攜帶輕便！

抗暑避寒四季可穿 石墨烯織進服飾裡永久有效

和一般涼感衣最大的不同，就是這件「石墨烯智能衣」是直接將石墨烯和纖維奈米化後混在一起織成衣服，效果不會因洗滌、時間久了而失效，是永久有效的。另外，石墨烯「高導入、高導出」的特色，可以把身體較高體溫的部份傳導到較低體溫的部分，讓體溫可以因此達到平衡穩定，穿著就能感受「冬暖夏涼」，加上石墨烯能提升血液循環，不會讓身體感到忽冷忽熱而引發感冒或中暑症狀，待在冷氣房裡也不怕冷到造成頭痛噁心、流鼻水、鼻炎過敏等問題發生，被網友大讚「夏天在外就像隨身攜帶行動冷氣機」、「不只清涼舒爽還能顧健康」。





另外，石墨烯智能衣也受到許多媽媽們的大力推薦！畢竟現在氣溫高、汗量大，無論是出外工作的丈夫或整天在戶外跑跳的小孩，過去那種強烈的汗臭味沾上衣服之後，真的怎麼洗都洗不掉、臭氣薰天實在惱人！但石墨烯智能衣卻完全解決了困擾，最主要的關鍵就在於石墨烯的「六角蜂巢結構」擁有絕佳的散熱機能，它能夠吸濕排汗快速帶走水份、親膚卻不黏身，能感受到輕薄乾爽、不悶熱，揮別可怕的汗臭味！

石墨烯讓衣服會呼吸 實穿百搭還兼顧Oversize流行性

除了有五大智能外，連流行性都兼顧了！無論是薔薔穿上Oversize的尺寸，創造時下最流行的「下半身失蹤」性感風、或是電商專家森田的潮男質感風，智能衣都能輕鬆駕馭，三款顏色「石墨黑」、「迷霧灰、「冰川藍」、四段尺碼，無論男女、年紀都適穿，想穿合身或Oversize都可以自由選擇。

「石墨烯智能衣」在款式設計上也投入相當多的心血，不僅柔軟舒適，領口緊緻、不易變形，還有LOGO反光標示設計時尚有型，還不快把衣櫃裡品質差的波浪狀領口衣丟掉！且它還通過SGS的抗菌、抗UV驗證，也榮獲衛福部第一級醫療器材許可證，一次擁有「吸濕排汗」、「抗菌除臭」、「調整體溫」多機能，讓這件智能衣一年四季都可以穿，CP值超高、全家人都可以一起擁有！

機能進化「石墨烯智能衣」哪裡買？

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7PC

●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/Ccbg8

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

●門市專線：02-2288-7888

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

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