膝蓋卡卡走不動？遊山玩水就靠「這一招」

【企劃特輯】

現代人活得久不稀奇，還要活得健康，可以常常遊山玩水，銀髮樂齡的生活才有意義。俗話說：「要活就要動」，只有擁有勇健的腳步，堅強的膝蓋，才能撐起全身的活動能力。而膝蓋老化和退化則是不可逆的事實，一旦發生就只能有加強保養一途了！其中，在運動時穿戴上合用的護膝，也是一種很好的方式！

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石墨烯「護膝之王」 走再久都不怕

養身專家表示：傳統式的護膝有兩大類，一種是鬆緊帶式的彈力布料，這種材質穿戴久了不但容易鬆脫，還特別悶熱不排汗，護膝不成還會造成皮膚敏感問題；另外，有的護膝為了讓支撐力更好，加入了金屬片，金屬片和皮膚摩擦結果是越走越痛；為了改善傳統護膝的缺點，「PP石墨烯」研發了一款新型的護膝，結構靈活、而且即使重壓也不會變形，被封為「護膝之王」。

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「石墨烯護膝」釋放遠紅外線 減少運動傷害

傳統護膝只能支撐關節，但目前新型的石墨稀護膝除了提供關節穩固的支撐及穩定性，還能讓關節適當的保溫蓄熱、幫助循環，減輕行走、運動時的負擔；這種高科技石墨烯成分，與皮膚接觸後可產生遠紅外線，目前已經被運用在醫療器材中，做軀幹裝具的材料，而對於需要長時間步行、快走的活動，有非常好的保護效果。

▲「PP石墨烯護膝」穿戴後會有溫熱效果，可以減緩疼痛的不適感。

「抗重力壓條」保護無死角 重壓不變形

「PP石墨烯護膝」又被封為「會站立的護膝」，PP除了將石墨烯材質織入布料中，可以完整包覆保護膝蓋、不易鬆脫，還加了「四個神奇壓條 」，不會壓膝蓋、又能支撐重力，360度無死角的結構設計，可以大大減少膝蓋的壓力；加上石墨烯散熱快、恆溫的特性、還有釋放遠紅外線的修護效果，對關節不佳、需要長時間走動、運動的消費者是一大福音。

▲「PP石墨烯護膝」360度無死角的結構設計，能夠減少膝蓋的壓力。

「石墨烯護膝」獲第一等級醫療器材許可證

透過台灣高科技紡織技術，已經成功將石墨烯導入置紗線，製作成軀幹身體護具，也通過了衛福部第一等級醫療器材許可證；這種石墨烯護膝，具有輕便好穿戴，舒適、延展性佳等特性；石墨烯屬於放射性遠紅外線，不同於其他材料需要接觸皮膚一段時間才有效，石墨烯護膝除了擁有最好的機能性外，製作成護膝包覆強卻舒適不緊繃，保養效果更勝遠紅外線。

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