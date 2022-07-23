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夏天來不及減肥？女星玩穿搭秒藏小腹、大腿肉

▲▼夏天,減肥,塑崩未來褲,vogue,藏肉,石墨烯。（圖／業者提供）

 【企劃特輯】

每到夏天，女生都會陷入穿搭與身材的兩難！來不及瘦身也可以靠有技巧的「降肉穿搭」，來讓整個人小一號。但每個人的身形都不同，最難的是找到時尚、舒適又能把肉肉藏好的單品。近日許多模特兒，以及女星高以馨、劉品言，都迷上用同一條「藏肉神褲」玩時尚穿搭，讓整體視覺效果直接少了五公斤、腿增長5公分，甚至vogue雜誌也曾介紹過！

▲▼夏天,減肥,塑崩未來褲,vogue,藏肉,石墨烯。（圖／業者提供）

再肉都有S曲線！針對亞洲女性身材痛點而生的「藏肉神褲」

細看她們的穿搭，正是短短半年暴賣20萬件的「石墨烯塑崩未來褲」，針對亞洲女性五大身材痛點做加強，運用獨家3D體雕技術，穿上能「秒藏」各部位的肉肉，展現身材S曲線。

腰部的「X型強化支撐」設計，可阻止腰後肉溢出，讓整個人看起來超腰瘦；腹部的「V型蜂巢編織」，能平坦收腹；臀腿處的「花托堤上提區」能提臀、收服內外側大腿肉，具拉提顯瘦效果；髖部跟小腿都有舒壓、釋放壓力的按摩編織，通膽經外也能告別蘿蔔腿。

▲▼夏天,減肥,塑崩未來褲,vogue,藏肉,石墨烯。（圖／業者提供）

▲獨家3D體雕技術，能秒藏各部位的肉肉，展現身材S曲線。【官網優惠組】

一週暴賣近萬條！專家評比「塑崩未來褲」讓穿搭時尚升級

為了夏天各種穿搭風格，塑崩未來褲除了經典黑色外，推出六種莫蘭迪「霧感」新色，微霧色調的塑崩未來褲，不止破除「亮色系顯胖」的迷思，藉由「穿上即循環」的石墨烯材質，能釋放遠紅外線，加強循環代謝，幫助久坐久站者舒緩下半身不適。

▲▼夏天,減肥,塑崩未來褲,vogue,藏肉,石墨烯。（圖／業者提供）

▲「塑崩未來褲」破除「亮色系顯胖」的迷思，讓藝人高以馨、劉品言都迷上用它來玩時尚穿搭。【momo購物網特惠組】

▲▼夏天,減肥,塑崩未來褲,vogue,藏肉,石墨烯。（圖／業者提供）

▲除了視覺顯瘦，「塑崩未來褲」也能確實幫助深層循環代謝，加速燃燒。

且因「塑崩未來褲」不只是機能褲，讓不同身形女性線條比例變好又時尚，因此獲得堪稱「流行時尚界的奧斯卡」《女人我最大-粉美賞》的入圍肯定。時尚專家李明川老師表示：「今年流行的莫蘭迪色，能讓搭配有更多的可能性。尤其未來褲又有特殊的織法，可以讓小腹不見、大腿變細，並有臀部拉提效果，是時尚穿搭上不錯的選擇。」

▲▼夏天,減肥,塑崩未來褲,vogue,藏肉,石墨烯。（圖／業者提供）

▲網紅穿搭實測「塑崩未來褲」收肉功能強大，穿上視覺秒減五公斤又顯腿長。

肉肉腿也能跟上歐美「緊身褲時尚」　22腰到46腰都能駕馭

歐美近年紅到台灣的「緊身褲穿搭」，讓身材曲線一覽無遺，因此一條塑形力好的褲子更是重要，有許多外國模特兒也用塑崩未來褲做日常穿搭。劉品言也分享，百搭的「塑崩未來褲」，可以幫助她輕鬆達成一週穿搭，透氣舒適的材質，能在不悶熱的情況下修飾體態，因此不管工作、運動、居家都愛穿著它到處跑。想要在夏天完美「收肉」，完成各種風格的時尚穿搭，不妨試試讓時尚達人和眾多女星都著迷的「塑崩未來褲」！

▲▼夏天,減肥,塑崩未來褲,vogue,藏肉,石墨烯。（圖／業者提供）

時尚單品「藏肉神褲」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Pq
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/F6VSx
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/aKKfAdLpIEE
 

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關鍵字：

夏天減肥塑崩未來褲vogue藏肉石墨烯

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