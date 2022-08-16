南投+388　9／1起入境3+4「後4天規定放寬」

▲南投縣今天新增388名新冠肺炎確診個案。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數388例，截至15日累計確診人數78,698例，居家隔離人數919例，今日解除隔離人數353例，居家照護人數2063例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO，死亡人數未增加，累計死亡人數計279人；中央15日公布南投中症計1人、重症計2人，累計中、重度人數計792人，其中3人皆未接種疫苗，皆有潛在疾病史。

南投縣衛生局長陳南松表示，中央疫情指揮中心昨天也宣布，9月1日起國外入境居家檢疫「3+4」的後4天自主防疫規定放寬，只要家中符合1人1室1衛浴即可返家，但不可入住一般旅宿。

▲9月1日起國外入境居家檢疫「3+4」的後4天自主防疫規定放寬，期間可返家。（圖／南投縣政府提供）

衛生局提醒，自主防疫期間非必要不可外出，且需有2日內快篩陰性證明，才可外出工作或採買生活用品，外出全程配戴口罩與保持社交距離，避免出入人潮擁擠場所。

衛生局也請接機親友落實「4要、1不」防疫措施：1、要打疫苗，接送者以打滿3劑者為優先；2、要戴口罩、手套，親友乘客上車前應針對手部、鞋底及行李進行消毒；3、要開車窗，全程記得適度開車窗通風；4、要消毒，接送完成後，對乘客常碰觸區域，如車內外把手、座椅、安全帶扣等地方加強擦拭消毒；5、不飲食，也儘量減少交談跟肢體接觸。