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奇美醫學中心率先研發「產前衛教地圖」　全方位照護母嬰健康！

▲奇美醫學中心率先研發「產前衛教地圖」，地圖動畫內容簡單容易理解，並且可以一直重複觀看衛教資訊，了解相關檢查醫療決策，全方位照護母嬰健康。（圖／記者林悅攝）

▲奇美醫學中心率先研發「產前衛教地圖」，地圖動畫內容簡單容易理解，並且可以一直重複觀看衛教資訊，了解相關檢查醫療決策，全方位照護母嬰健康。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

28歲蘇小姐第一胎懷孕22週，至奇美醫學中心婦產科門診產檢，產前衛教師給蘇小姐一張產前衛教地圖，詳細解說後請蘇小姐可以自行閱讀及線上測試看看，蘇小姐覺得這張地圖色彩鮮豔，感覺像尋寶圖一樣，跟著衛教地圖走，可以學習依各孕期的衛教新知。

奇美醫學中心護理部產房小組長李柏靜指出，衛教地圖的動畫內容簡單，容易理解，並且可以一直重複觀看衛教資訊，了解相關檢查醫療決策，就算家人沒有時間陪同產檢，蘇小姐也可以回家後與家人再看一次內容，若有疑問，下次回診時與醫師或產前衛教師討論，再做決策。

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另名32歲阿婷，這次為第二胎，二胎都在奇美醫學中心婦產科門診產檢。第一胎時，都是產前衛教師一對一衛教，並提供紙本衛教單張，雖然也有QR code可以自己掃進去看，但產檢時仍然對很多的衛教資訊及相關醫療決策不是很清楚，令阿婷感到十分困惑，如：自費篩檢的唐氏症項目，內容簡單帶過，無法了解為什麼要做這項檢查；而第二胎使用產前衛教地圖後，除了色彩鮮豔的插圖，內容都以影片和圖示說明，想看什麼就點進去，方便又可清楚了解衛教資訊及相關檢查醫療決策，讓阿婷不再有第一胎懷孕時的不知所措感，而且產檢時能與醫師清楚討論做出相關定策。

李柏靜小組長指出，每位新生兒都是父母的心肝寶貝，但因現今的環境中存有許多危機，所以定期產前檢查是保障母嬰健康茁壯的重要門神。很多人以為懷孕第二胎，對孕期的大小事就較為嫻熟，但無論是第幾胎的懷孕，偶爾仍會出現新的問題，所以完整的產檢衛教，對孕期非常重要且有益。

根據國民健康署統計第一孕期的準媽媽們不清楚的前三名分別為：產前遺傳檢查（占4.2％）、流產徵兆及高危險妊娠（占2.55％）、營養素補充（占2.07％）；而第三孕期的準媽媽們不清楚的前三名則為：早產徵兆（占2.02％）、多元友善生產（占1.93％）、危害物質（占1.92％）。

然而，孕婦在產前衛教時，需要知道的內容相當多，除了產前衛教的5大項目外，還有8種衛教工具，不僅重複且複雜，編排位置也不一致，產前衛教師於衛教過程中需要重複向孕婦說明。根據奇美醫學中心護理部產房統計資料顯示，2021年5月至10月，產前衛教師於孕婦衛教過程中花費的時間平均約27分34秒。

4A病房暨產房護理長陳佳婉表示，為降低繁複的衛教過程及提升孕婦的產前衛教資訊，護理部產房結合婦產部團隊，率先共同研發「產前衛教地圖」，以簡單、圖示及影像化模式，強化孕婦產前健康照護，攜手守護母嬰健康！

李柏靜小組長說明指出，「產前衛教地圖」透過三原色來代表懷孕的３個孕期，就像捷運站以顏色區分行駛路線，藍色代表第一孕期（17週前）、黃色為第二孕期（17至28週）、紅色為第三孕期（28至生產前），隨著接近生產走入的紅色路線，也有警訊的意味。另外，在特定項目旁出現的 圖示，也意味著這些項目是需要進行醫療決策（SDM），而發想的概念是飲料店的宣傳單，因宣傳單上都會註記人氣商品。

李柏靜表示，孕婦孕期約7至8週至產前衛教室時，衛教師會給予「產前衛教地圖」教導孕婦使用智慧型手機掃QR Code進入第一孕期(為藍色路線)，讓孕婦提前進行知能測試，了解第一孕期的衛教以及相關檢查內容；下次孕期（約17週）產檢時與醫師討論檢查項目及疑問，並完成認知測試。

運用翻轉教學技巧於臨床，經過簡化、整合的產前衛教地圖衛教，相關知能測試結果大幅提升，衛教平均時間由之前的27分34秒下降至11分52秒，產前衛教師能有更多時間關注孕婦的個別性需求，不僅增加孕婦與產前衛教師、主治醫師的互動時間，更能有效促進護病關係，追蹤孕婦產前衛教整體滿意度高達100%。

護理部督導徐富美表示，因「產前衛教地圖」目前仍只有中文版本，若沒有智慧型手機或是不識中文者，則無法使用，但奇美醫學中心為讓「產前衛教地圖」成為強化孕婦孕期相關重要資訊的好幫手，已準備開發有聲書並發展中文及英文版本，預計9月完成提供孕婦使用。

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