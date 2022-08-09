跑山獸搜救影像全紀錄！台鐵員工趴臥潭底　上百蝴蝶飛舞的美與悲

▲粘男最後在馬崙山瀑布潭底被跑山獸尋獲，山谷間伴隨著上百隻黃色蝴蝶。（圖／羅勃依婉提供）



記者蔡怡萍／綜合報導

任職於台鐵的粘姓男子於7月14日獨自前往台中「谷關七雄」馬崙山登山失蹤，家屬開出50萬台幣找人，捷克籍山搜達人「跑山獸」接受委託入山協助，經過他縝密分析判斷後，最終在瀑布潭底找到粘男。他也貼出他從行動之初到任務結束的完整影片，並藉此提醒大家登山前一定「使用離線地圖」，並做好萬全的準備，「山一直都在，一定要準備好才能上山」。

跑山獸在7月19日，粘男失蹤第5天時加入搜救，他出發前檢視監視器，確定粘男獨自進入了馬崙山。他分析，馬崙山步道其實很明顯，而粘男手機訊號出現時間雖然有很長間隔，但是基地台都沒有改變，且位置持續在海拔2000公尺以上，綜合這些因素他推斷「粘男在回程時發生了狀況無法動彈」。

▲跑山獸下切至溪流交匯處，再過去就發現上百隻黃蝴蝶飛舞。（圖／羅勃依婉提供）



跑山獸進一步分析，很可能是「粘男沒有使用離線地圖的習慣」，所以搞混下山應走的方向（西方），反而走往反方向的東側，進到更深的白姑大山，再加上缺水的情況，跑山獸表示粘男為了生存，可能「往下切找水源」，這也讓他決定往下搜索，但他在這裡強調，「我永遠不會建議隨機下切，決定下切的同時，也要確定自己有辦法再上來！」

跑山獸一路從海拔2305公尺下切到1700公尺的主支流交匯處，一路上險惡陡峭的地形，讓他不禁說道，連他跑過這麼多山的經驗，面對未知且深入的地形他仍感到害怕。他也參考了這個區域的各式古地圖，交叉比對之後判斷出溪流下流收窄、水不好流出去，「人很有可能會被卡在瀑布裡」。

▼身穿藍衣的粘男趴臥在潭底。（圖／羅勃依婉提供）



因為這個判斷，他逆流往上搜索，進入到越來越窄的峽谷時，眼前突然出現了數百隻的黃蝴蝶，他也不禁發出「哇」的驚呼，前方就是大瀑布，但同時他終於發現了一個趴在潭底的藍色身影，在這樣的自然美景之中他顧不得讚嘆，當機立斷以繩索牢牢將遺體固定在大石塊，以免再被沖得更遠，並通知救援空勤直升機前來吊掛。

藉由跑山獸縝密分析與過人體耐力，粘男終於得以回家，但他在影片中也沉痛表示這在體力上、心情上都是一個非常艱難的工作，「就算有家屬再發出高額懸賞，他都不想再因此搜尋失蹤的人」，並語重心長呼籲登山客一定要做好萬全行前準備，評估天氣、裝備、自身能力等，且要學習使用地圖導航的常識（最好有GPS裝置），並拜託大家為任何的行程做好功課。