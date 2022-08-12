「地圖對台灣標示錯誤」遭查扣！大陸嚴查地圖　安徽發錢鼓勵檢舉

▲大陸海關查獲24套錯繪漏繪問題地圖。（圖／翻攝自中國青年網）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸微信公號「海關發佈」消息，近日，重慶海關所屬渝州海關根據風險布控指令對一批出口至歐洲的貨物實施查驗時，發現其中24套地圖存在錯繪漏繪等問題，現場關員初步判定該批貨物存在較大違法嫌疑，決定對其實施暫扣並送檢。報導稱，該批地圖「存在對我國台灣省表示錯誤」，違背「一個中國」原則。

據《中國青年報》報導，該批地圖經重慶市規劃和自然資源局鑑定，「確認存在對我國台灣省表示錯誤、釣魚島和赤尾嶼等重要島嶼漏繪等問題，違反了《地圖管理條例》等相關規定，涉嫌損害我國主權和領土完整，違背『一個中國』原則。目前，該案件已移交相關部門做進一步處理。」

報導稱，近2個月，大陸多地持續加強地圖管理。廣東省自然資源廳聯合省委網信辦、省新聞出版局、省教育廳、省商務廳、省市場監管局、海關總署廣東分署、省通信管理局八部門出台《進一步加強我省新時期地圖管理工作的意見》，積極構建政府統一領導、各部門協同管理的工作機制，強化地圖市場監督檢查和巡查抽查制度，嚴肅查處「問題地圖」產品違法違規行為和生產經營者，做好地圖公共服務。

四川開展「問題地圖」清查行動，測繪地理資訊主管部門於2022年4月至6月對全省800餘個重點網站8000餘幅地圖圖片進行了檢查，檢查發現15個網站存在「問題地圖」53幅。

安徽阜陽下發的《關於在全市範圍內徵集「問題地圖」線索的通知》稱，任何單位或個人在阜陽市範圍發現「問題地圖」線索並向該局提供的，經核實後，每條線索獎勵100元人民幣（每條線索獎勵一次，按時間順序獎勵給第一提供人）。對於在「問題地圖」清理工作做出突出貢獻的單位或個人，該局將額外給予表彰。