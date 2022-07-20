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奇美醫與南區國稅局合作　導入奇美電子發票即時雲

▲奇美醫學中心與南區國稅局攜手合作、率先導入「雲端電子發票」，不僅免除過往發票遺失或寄送錯誤之風險，更能有效落實減紙化作業，達到低碳轉型節能成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲財政部南區國稅局局長盧貞秀（左），)贈送奇美醫學中心院長邱仲慶獎盃，感謝推廣線上雲端發票成效優良，接收雲端發票比率為全國醫學中心之冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心與南區國稅局攜手合作、率先導入「雲端電子發票」，供應商只要加入奇美醫療體系關貿網路電子發票平台或使用財政部電子發票平台，登錄後即可在平台上快速開立電子發票，醫院則透過平台接收雲端發票，不僅免除過往發票遺失或寄送錯誤之風險，更能有效落實減紙化作業，達到低碳轉型節能成效。

台灣1951年元旦開始實施統一發票，財政部自2010年起全面推廣電子發票逐步淘汰紙本發票，2018年5月為易於區分電子發票證明聯及儲存於載具的無實體電子發票，決定將載具儲存的「無實體電子發票」改為「雲端發票」，並明確雲端發票的定義，以利推廣。

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奇美醫療體系每年收到供應商開立的紙本發票約17萬張，龐大的紙本發票處理作業不僅增加人工對帳作業、紙張儲存以及藥品衛材核對之成本，更由於供應鏈無法透明化整合，溝通確認成本也節節上升，還有紙張耗用所導致的碳排放問題等等，更讓院方決定加速推動雲端發票導入作業。

▲奇美醫學中心與南區國稅局攜手合作、率先導入「雲端電子發票」，不僅免除過往發票遺失或寄送錯誤之風險，更能有效落實減紙化作業，達到低碳轉型節能成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心與南區國稅局攜手合作、率先導入「雲端電子發票」，不僅免除過往發票遺失或寄送錯誤之風險，更能有效落實減紙化作業，達到低碳轉型節能成效。

奇美醫學中心與南區國稅局攜手合作以開立張數及交易頻率較高的供應商為優先輔導對象，2020年6月起針對電子發票進行資材收料憑證審核資訊化及會計批次審核資訊化作業，並擴大電子發票作業項目，建置醫院資訊程式介接網路電子發票平台，帶動合作供應商加入並開立電子發票，有效利用雲端發票。

奇美醫療體系也率先使用資訊系統做流程自動化檢核，自動下載雲端發票相關欄位訊息，比對醫院內部程序資料，提高準確度，消除人為錯誤；截至2022年6月，已有454家合作供應商導入電子發票，開立雲端發票予奇美醫療體系，其數量占全院發票總張數80％，大幅提升憑證數位化成效，達到降低企業成本及減紙、減碳的實質效益。奇美醫療體系積極響應政府無紙化政策，推動雲端發票成效良好，接收雲端發票比率為全國醫學中心之冠，2022年6月榮獲南區國稅局局長盧貞秀頒發獎座表揚。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，2020年開始經過雙方互訪、規劃及討論，將導入電子發票的想法和用心，付諸行動並積極實行，非常感謝南區國稅局協助程式的設計與改善，讓整個系統得以順利運作，加速該院醫療服務無紙化的目標，在疫情期間不僅減少實體的接觸風險，也更有效率地彙整檔案，節省儲存空間。

奇美醫學中心行政副院長鄭天浚亦表示，承蒙南區國稅局大力支持，從旁提供諮詢與輔導，使體系各院區能成功推動雲端發票存證接收，如期於2021年1月全面導入雲端發票，有效簡化醫院採購與會計作業，大幅提升醫院數位化成效與整合度，醫院參加第二、三屆國家企業環保獎更榮獲銀獎及銅獎之殊榮。

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