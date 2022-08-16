《台南奇廟對談》TGOS雲端地圖發表　逛宮廟掃QR Code聽節目

▲台南市文化局16日於首集〈北區／闊嘴月老與愛吃炸雞的虎爺〉故事舞台的大觀音亭暨祀典興濟宮，舉行TGOS雲端地圖發表會，市長黃偉哲親頒TGOS宣傳立牌予各宮廟代表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府文化局自製人氣Podcast節目《台南奇廟對談》，由國立成功大學中文系特聘教授陳益源主講，每集邀請宮廟代表及相關領域專家介紹台南37區特色宮廟，訴說在地大小傳說與民俗歷史故事。





文化局16日於首集〈北區／闊嘴月老與愛吃炸雞的虎爺〉故事舞台的大觀音亭暨祀典興濟宮，舉行TGOS雲端地圖發表會，由市長黃偉哲親頒TGOS宣傳立牌予各宮廟代表，邀請民眾來到宮廟參拜之餘，也能掃描QR Code聆聽節目，進入TGOS雲端地圖搜尋節目中的主題廟宇，深入瞭解台南的宮廟文化與歷史典故。





市長黃偉哲表示，台南宮廟故事透過網路放送至全世界，近1年下來已在日本、香港、歐美等國家及地區有忠實聽眾。國際疫情逐漸趨緩後，跨國旅行指日可待，海內外聽友除能線上聽見台南特色宮廟故事，也將能親自來到台南走訪這些宮廟。即使是還沒來到台南、遠在地球另一端的人們，也能透過TGOS地圖導覽和專家學者們溫暖的聲音，來場虛擬的台南奇廟之旅！

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黃偉哲指出，台南是文化古都，也是眾神之都，廟宇文化歷史悠久；但時代在進步，宮廟除了要進行優質化也要科技化，才能符合時代潮流，與年輕世代對接。這次透過線上Podcast節目的推廣，不僅讓世界各地的人了解台南的宮廟文化，也可以提高在年輕世代間的觸及率，讓台南的廟宇文化及歷史故事，可以一代接一代，永續流傳。





《台南奇廟對談》是「豐華學悅」Podcast頻道最受歡迎的節目，自2021年11月12日起，每隔周五下午5時首播上線迄今，已累積海內外眾多忠實聽眾。目前節目已播出20集，全球用戶透過Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KKBOX等各大Podcast平台進入頻道、或搜尋節目名稱即能收聽。



為整合資源推廣節目及台南宮廟文化，文化局特別運用TGOS（內政地理資訊圖資雲整合服務平台），建構《台南奇廟對談》雲端地圖，並製作宣傳立牌放置在節目介紹過的各宮廟，以線上語音及地圖介紹創新推廣廟宇信仰傳說故事。民眾蒞廟參拜時只要掃瞄立牌左側QR Code，即能收聽介紹該宮廟當集的Podcast節目，掃描右側QR Code則能進入TGOS雲端地圖，串聯其它宮廟隨點即聽、隨點即看，來場台南奇廟之旅。此一發想，除發揮地理資訊加值服務應用創意，促進資料流通效應，更有助普及地方文史教育。





文化局表示，目前已完成建置北區－大觀音亭暨祀典興濟宮、東區－台南南聖宮、永康區－大灣廣護宮、中西區－重慶寺、安南區－飛虎將軍廟、北門區－南鯤鯓代天府、西港區－慶安宮、山上區－天后宮、將軍區－漚汪文衡殿與青鯤鯓朝天宮、南區－鹽埕北極殿共10個行政區11間宮廟的TGOS宣傳立牌，後續集數的宮廟半年內也將陸續完成建置。





《台南奇廟對談》最新一集〈EP.21後壁區／旌忠廟有精忠神－後壁區白馬驚奇〉將於8月19日（本周五）首播，更多最新節目訊息請見「豐華學悅」FB及IG粉專。