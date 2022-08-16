　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

推動綠色願景　奇美實業與金融機構簽訂總額80億元貸款

▲奇美實業於8月份與彰化銀行、玉山銀行、日商瑞穗銀行個別簽訂永續連結貸款，總額合計台幣80億元、3年期，貸款用途將作為公司推動「Clean &amp; Green」綠色願景相關的行動方案。（圖／記者林悅翻攝）

▲奇美實業於8月份與彰化銀行、玉山銀行、日商瑞穗銀行個別簽訂永續連結貸款，總額合計台幣80億元、3年期，貸款用途將作為公司推動「Clean & Green」綠色願景相關的行動方案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美實業於8月份與彰化銀行、玉山銀行、日商瑞穗銀行個別簽訂永續連結貸款，總額合計台幣80億元、3年期，貸款用途將作為公司各項節能減碳措施、水資源再利用及其他推動「Clean & Green」綠色願景相關的行動方案。

奇美公司指出，永續連結貸款係指金融機構在評估對企業的融資條件時，除了針對企業的財務指標與經營績效，更進一步考量企業在ESG 各面向的投入，透過外部融資方案與企業內部永續指標進行連結，相較於綠色融資 (Green Loan) 專案需指定資金用途，SLL具有資金用途不受限制之優點，企業也能更明確地對外宣示與經營環節最攸關的永續指標。

本次奇美所設定的永續連結指標KPI為「溫室氣體減量」，具體內容為以2021年為基準年度，在貸款期間內的溫室氣體排放量 (範疇1+範疇2) 合計較2021年須達到每年減量4.2％的標準，此KPI的設定與目前奇美參與的國際倡議：科學基礎減碳目標 (Science Based Targets initiative, SBTi ) 專案設定一致，亦即以控制全球升溫在1.5°C的情境下所進行的減量目標設定，象徵奇美在全球關注的減碳議題下持續前進的決心。

本次的KPI設定亦符合國際金融界永續連結貸款原則（Sustainability-Linked Loan Principles, SLLP）中以科學方法為依據的設定標準，並透過外部驗證機構安永聯合會計師事務所 (Ernst & Young) 進行第三方查證，獲得了本次參與銀行的高度認同，將透過KPI達標後給予利率減碼優惠來表達支持，以具體行動力挺奇美的「Clean & Green」綠色願景。

奇美長期關注環境永續議題，積極參與國內外綠色金融市場，從2018年的台幣50億元綠色債券發行、響應聯合國責任投資原則 (Principles for Responsible Investment, PRI)，以及近期承作的綠色定存、參與新加坡CIX碳權交易市場等，在在顯示奇美勇於挑戰新領域的自信與決心，未來更將積極尋求與供應商、客戶、金融機構在環境議題上的合作，具體實踐「Clean & Green」的永續目標，與世界共同邁向淨零碳排。

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
快訊／600萬東瀛戰神失控！撞上計程車毀容
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了
一夜幾次才正常？最美博士曝「極限警訊」恐釀4下場
遭外交部抹黑　Bump嘆「受夠了」宣布詐騙解碼停更

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事

台南東區東門路塞車媲美北市內湖　曾之婕籲市府提疏解分流解方

台南麻豆文旦熱銷中　全通路啟動預購從速

桃捷吉祥物「鶇鶇」亮相　Q版討喜萌樣帶動沿線旅遊景點

何姓男子欠款11萬餘元被查封土地　胞姊代出面繳清

桃園地景藝術節9／8登場　消防弟兄進行水域搶救演練

全國中小學科學展覽會成績揭曉　南投縣奪歷年最佳團體獎第1名

疫情趨緩　雲林8／17起停止發放防疫關懷包

《九天》廟會大戲8／20前進鹿港　參山處送600張消費抵用券

南投+388　9／1起入境3+4「後4天規定放寬」

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事

台南東區東門路塞車媲美北市內湖　曾之婕籲市府提疏解分流解方

台南麻豆文旦熱銷中　全通路啟動預購從速

桃捷吉祥物「鶇鶇」亮相　Q版討喜萌樣帶動沿線旅遊景點

何姓男子欠款11萬餘元被查封土地　胞姊代出面繳清

桃園地景藝術節9／8登場　消防弟兄進行水域搶救演練

全國中小學科學展覽會成績揭曉　南投縣奪歷年最佳團體獎第1名

疫情趨緩　雲林8／17起停止發放防疫關懷包

《九天》廟會大戲8／20前進鹿港　參山處送600張消費抵用券

南投+388　9／1起入境3+4「後4天規定放寬」

卡達世足迎百萬球迷　監視器如天羅地網待命維安

10勝曾是一場夢「想爽的」　黃子鵬感謝隊友：太愛他們了

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

怪物狀元威廉森也瘋火影忍者！曝超多NBA球星愛看動漫

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

寶齡「BA.5快篩」臨床ing、腎臟新藥分潤挹注　全年EPS可望破5元！

成晉火熱4安差點出老千　曾總認8局改記失誤「安打成分高」

福特限量推出1966台復古版Bronco！輪圈、車頂採牛津白塗裝更對味

視網膜反整詐騙電話！　逼問「喜歡香菜？九層塔？」對方崩潰

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

地方熱門新聞

最美里長候選人陳紫渝爆紅後...更想做一件事

台南一建設獲市民認可

中原大學招生達成率　私立綜合大學第一

獅子會交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

嘉義佛心雞排只要45元！　「進貨成本」每斤130元

何姓男子欠款被查封土地胞姊代繳

八里城市沙雕展登場！16座異國沙雕超吸睛

屏東縣議員：政府應建立新南向打擊犯罪機制

台南東區東門路塞車媲美北市內湖

創出11億產值　紅面鴨FUN暑假10週年落幕

竹山鎮反綠能中心　遭縣長嗆「垃圾自己處理」

桃園地景藝術節9/8登場　進行水域搶救演練

基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

桃捷吉祥物「鶇鶇」　Q版討喜萌樣亮相

更多熱門

相關新聞

CFMOTO春風首波10新車正式開賣

CFMOTO春風首波10新車正式開賣

曾在五股重機展無預警現身的大陸重機品牌CFMOTO春風動力，終於在今（13）日由榮秋重機正式宣布在台開賣，首波提供橫跨白、黃、紅牌等10款新車，建議售價自16.3萬起，並有高期數分期方案降低入手門檻，讓國內玩家能有高CP值的全新選擇

面板雙虎佈局ESG有成！群創摘永續行動4獎　友達實現綠色願景獲3獎

面板雙虎佈局ESG有成！群創摘永續行動4獎　友達實現綠色願景獲3獎

房子貸款剩2百萬…10分內卻遭森林大火吞噬

房子貸款剩2百萬…10分內卻遭森林大火吞噬

辦貸款迷上正妹業務　人夫車牌曝姦情

辦貸款迷上正妹業務　人夫車牌曝姦情

買6百萬中古屋　銀行1理由拒承貸！網曝原因

買6百萬中古屋　銀行1理由拒承貸！網曝原因

關鍵字：

綠色願景奇美金融機構貸款

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面