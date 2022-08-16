水源僅能撐10天！重慶城口縣遇64年最慘旱災　4萬人飲水困難

▲大陸近期多地遇到了高温天气。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近期多地遇到了高溫天氣，酷暑難當，嚴重的甚至出現了河流斷流的情況。重慶市城口縣水利局16日表示，今年7月以來重慶城口縣高溫連續9天，創64年來之最。由於氣候乾旱偏重，縣城供水水源三合水庫蓄水量47.39萬立方，僅能滿足縣城人口10天左右的用水需求，本月啟用備用水源。

據《澎湃新聞》報導，水利部門透露，目前仍有葛城街道、巴山鎮、修齊鎮、坪壩鎮、廟壩鎮、雙河鄉、龍田鄉等7個鄉鎮街道約9300多人農村飲水安全難以充分保障，特別是巴山鎮、坪壩鎮、龍田鄉等鄉鎮部分地區水源幾乎完全乾枯，約400多人需通過送水方式保障生活。

水利部門表示，今年以來，城口縣降雨量共415.8mm，占同期平均降雨量的58%，氣象乾旱偏重。全縣水庫水位均低於正常蓄水位以下11.8m到24.22m；縣城供水水源三合水庫蓄水量47.39萬立方，僅能滿足縣城人口10天左右的用水需求。同時，農村供水保障不足，普遍存在水源減小導致農村供水量減小或不足的情況，影響農村供水人口約4萬餘人。

城口縣水利局局長馮躍透露，受三合水庫蓄水量減少影響，城口縣將於本月20日啟用備用水源羊耳壩水庫，該水庫儲備水源有200萬立方。

城口縣委宣傳部帳號「城口發布」8月13日發布影片，號召城口人民「節約用水、迫在眉睫」。

水利局表示，受高溫乾旱天氣影響，該縣農業產業受災較重，根據五個自動土壤水分觀測站監測結果顯示，該縣土壤中度缺墑。農業受災面積約1.8萬畝，直接經濟損失約1100多萬元人民幣。