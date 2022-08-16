四川缺電強制工廠停產6天　鋰鹽、電池正極材料可能減產上千噸

▲四川缺電，工業電力用戶被強制停產。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川用電吃緊，為了「讓電於民」，於15日起強制全省工業電力用戶生產全停6天，連白名單的重點保障企業也不例外。相關機構統計，本輪限電預計會導致鋰鹽和電池正極材料8月大規模減產上千噸。

根據《澎湃新聞》報導，上海有色網行業分析師袁野分析，本次四川省限電將影響鋰鹽、三元材料、磷酸鐵鋰、石墨化等多個領域，停產減產者眾多，雖然部分企業表示仍在與政府部門積極溝通，以期採取如錯峰生產等避免直接停工的的辦法，但多數企業已從8月15日0點起已正式進入為期5天的停產狀態，而考慮到如三元材料，鐵鋰等在產線冷卻之後仍需一定的時間待窯爐升溫，部分廠商表示本輪限電實際會影響到企業7至8天的產量。

經統計，在鋰鹽方面，本輪限電預計會導致行業8月碳酸鋰減產1120噸，氫氧化鋰1690噸。而在材料端方面，本輪限電將導致三元材料減產500噸，磷酸鐵鋰減產5200噸，石墨化減產300噸左右。

百川資訊的資料也顯示，目前四川具備鋰鹽產能27.42萬噸，佔國內總產能的29%；7月四川省鋰鹽產量11096噸，佔國內鋰鹽總產量的21%。上海有色網行業分析師傅大偉認為，此番停產舉措或將造成當前鋰鹽供應緊張格局進一步加劇。

根據上海有色網提供的數據，今年以來，大陸碳酸鋰的價格從2月初的36.4萬元/噸一度上漲至4月中旬的50.3萬元/噸，8月以來維持在47.1萬元/噸的高位，8月15日的價格達到了47.6萬元/噸。氫氧化鋰電池級微粉從2月初的30.55萬元/噸上漲至4月中旬的49.95萬元/噸，8月至今維持在47.55萬元/噸的歷史高位。

整體來看，本次限電涉及的包括鋰鹽廠商，以及正極材料三元及磷酸鐵鋰大廠，目前部分材料廠家雖仍在與政府部分協商，所受影響仍待定，但據袁野分析，預計本輪材料端減總量仍將高於鋰鹽端，考慮到今年電力供應的現狀，不排除後續限電政策會延長、實際影響量進一步提升的可能性。

袁野強調，對於當下部分材料企業開啟下半年備貨、已開始逐漸偏緊的碳酸鋰供應環境而言，減產會部分緩解材料廠商的緊張狀態，預計後市三元及磷酸鐵鋰材料端企業備庫幅度將小幅放緩。