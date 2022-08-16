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陸限電潮再起！四川全省工業用電戶停產　江蘇也傳廠區「拉閘」

▲大陸國家電網,缺電,限電,電塔。（圖／CFP）

▲大陸再傳限電，工廠生產大受影響。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多省用電量近期連創新高，限電潮再度席捲而來，四川已經強制全省工業用電戶停止生產至20日，江蘇、浙江等地雖未有相關宣布，但也傳出有部分廠區已經「拉閘」。有企業內部人士就透露，限電不只是高溫的原因，「能耗雙控」和「金九銀十」也是影響因素。

四川15日強制全省工業用電戶停產之後，晚間就有多間大陸的上市公司證實受到影響，包含四川瀘天化、四川國光農化、中孚實業、通威股份等。

同時，重慶也傳出限電，一份通知顯示，重慶渝北區從8月13日起，開始對轄區內工業企業限制生產用電，在用電高峰時段（上午10點至次日凌晨2點）暫停生產，優先保障居民生活、城市運轉、公用事業等用電，時間從即日起至8月22日（暫定）。

▲限電,海運,連雲港,貨櫃,出口,工程機具,鋼管。（圖／CFP）

該份通知還稱，「近期，我市遭遇極端連晴高溫電氣，全市用電負荷峰值屢創歷史新高，電網連續高位運行，形勢十分危急。」

根據《經濟觀察網》報導，福特渝北工廠的一位員工透露，「製造直接相關部門確實是上夜班，限電，職能部門則還是白天上班。」

江蘇、浙江雖未大動作宣布限電，但不少廠區都已經傳出拉閘，據《第一財經》報導，一位在江蘇有產能的太陽能企業高管告表示，「上週五的時候我們的廠區又拉閘了，再早幾天也有過一次拉閘的情況。了解下來，確實是整個園區內變壓器監控到的用電負荷比較高，所以直接拉閘了。不過，這個限電不僅僅是高溫的原因，『能耗雙控』和『金九銀十』也是一個影響因素。」

▲▼大陸電力,電網,缺電,缺電,限電。（示意圖／CFP）

該名高管進一步指出，業內說「金九銀十」，也就是趕貨的高峰期，所有的工廠都在趕貨，希望趕在今年年底之前完美收官，這時限電對於產業的影響是很大的，「去年我們的太陽能板產能也受到拉閘限電影響。比如限電停工一天，一個車間停下來就是四個集裝箱的產量損失，計算下來損失是非常大的。」

該名高管強調，對於工廠來說，停工一天的損失不單單是人工工資那麼簡單，更主要的是產能和價值的損失，「暫時來看，我們工廠今年受到限電的影響還比較小，目前為止工廠停了兩天，因為我們本身工商業廠房上面裝了太陽能板，地方政府有一個考量，如果是有綠色能源替代的，會盡量減少限電。」

另外，據上海有色金屬網SMM調研，目前江蘇常州、南京、南通等地區陸續收到限電通知。西南證券也在最新的研究報告中指出，「近期江浙地區部分電池企業受高溫限電影響，大尺寸電池產能緊缺加劇。在這種夏季高峰用電的時候，採取適當的錯避峰措施是必要的。」

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