四川限電「強制工廠停產」　專家：只是短期現象「讓一讓就過了」

▲大陸多地限電，工廠生產受影響。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇、安徽、河北近日用電吃緊，已要求工廠錯峰生產保障民生用電，四川更是強至全省工業用電戶生產全停，放高溫假「讓電於民」。對此，大陸學者認為，這只是短期的現象，工業用戶「讓一讓就過去了」。

根據「極目新聞」報導，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，從中國整體用電構成來看，居民、商業用電僅佔30%，工業用電佔比達70%，「夏季高溫時期空調用電大幅上升，即迎峰度夏時期的『尖峰時刻』，會出現短期電力緊張的情況。」

林伯強說，去年出現用電緊張的情況是因為用電量超預期增長，加上能耗調控和煤價上漲，今年不一樣，只是局部、短期空調用電大幅增加，「如果為了滿足短期高溫的用電需求，多建幾個燃煤機組。每年只用幾天，是劃不來的。這幾天工業用電『讓一讓』就過去了。」

華北電力大學經濟與管理學院教授袁家海則說，就四川而言，除了高溫開空調導致的用電負荷大幅增加，使發電系統長時間需要面臨「尖峰時刻」外，水力發電佔比約80%的四川地區還遇上了旱期，「水力發電減少疊加用電增加，所以現在採取了有序用電的方式，讓工業用戶為民生用電讓步。」

袁家海提到，2019年，他所在的團隊就曾做過一份報告，預警在全球變暖的趨勢下，極冷、極熱的情況或越來越頻繁地出現，「未來可能會出現常態化夏季高用電高峰短時電力供應不足的情況。而且，用電負荷增長越來越多來自居民和商業端，而非工業用戶。」

袁家海強調，一般而言，需求側響應是滿足尖峰負荷需求的首選資源，新建大型煤電機組來滿足尖峰負荷供應是極不經濟的，「為應對這種情況，未來或可在用電需求端採取多種方式。」

袁家海舉例，比如讓空調啟動冰蓄冷，在總體用電低谷期發電製冰，這樣用電高峰期在冰塊的配合下吹出冷風，又比如江蘇居民小區曾用發短信的方式形成空調虛擬電廠，「現在有工廠也自行配備了一些儲能裝置和分佈式光伏，尖峰時刻這些裝置如果也能加入電網供電，就可以提供更多電量。」