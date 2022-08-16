高溫缺水致電力吃緊　8月3日耗煤849萬噸創歷史新高

▲大陸高溫炎熱天氣持續，長江出現主流出現裸露江灘。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸自7月起多地出現高溫炎熱天氣，直至8月時，西南地區的四川等地出現水源不足的情況，對仰賴水力發電的四川造成用電吃緊的現象，連帶影響華南地區的供電情況。對此，大陸國家發改委今（16）日強調，要全力做好電煤中長期合同簽訂履約工作，著力加強運輸保障，持續推動電煤供應保障。

▲鐵路運送電煤。（圖／CFP）

大陸國家發改委政策研究室主任金賢東表示，今（2022）年入夏以來，受持續性大範圍高溫天氣、經濟恢復增長等因素影響，整體用電需求持續走高；同時，由於來水偏枯，水電出力不足，導致電煤供應保障持續面臨較大壓力。

數據顯示，8月1日至14日，大陸全國統調電廠日均耗煤816萬噸，比上（2021）年同期增長15%；其中，8月3日耗煤849萬噸，創歷史新高。

金賢東指出，2022年上半年，大陸煤炭產量增長11%，「7月份以來，全國煤炭日均調度產量處於1240萬噸左右的較高水平；近期，統調電廠存煤最高達到1.75億噸，同比增加7400萬噸；目前，電煤中長期合同總體已實現全覆蓋。」

金賢東強調，未來將採四政策保障電力供應，包括加強督促落實，各產煤省區已簽訂煤炭安全保供責任書，將指導督促落實煤炭生產和電煤供應等任務；加快產能核准、核增等手續辦理，及時協調解決突出問題，推動先進產能加快釋放；電煤中長期合同履約監管，適時組織開展履約核查，常態化開展不履約案例歸集核查工作，確保合同履約到位及加強電煤中長期合同運輸保障，優化調度組織，最大限度發揮鐵路運輸效率，盡可能多地保障電煤運輸。