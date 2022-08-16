鄭文燦「過客說」　張善政陣營：是在講林智堅嗎？

▲何元楷強調，張善政重誠信，尊重關懷地方，才是真正愛桃園。（圖／張善政競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，在民進黨「換堅」後，砲火更加激烈！桃園市長鄭文燦昨日於媒體受訪時指稱，國民黨桃園市長參選人張善政為了選舉才來桃園，如同「過客」。張善政競選辦公室發言人何元楷16日反擊「過客說」，直稱真正的過客是林智堅；尤其是，張善政曾在龍潭工作12年，以其專業帶動桃園產業發展，大家有目共睹。

何元楷指稱，鄭文燦昨天在受訪時表示，深耕在桃園的是他和鄭運鵬，對桃園土地的感情是用生命在實踐的，並說「誰是過客？誰是為選舉而來？大家都很清楚」；並稱，鄭文燦這句話，句句往林智堅的痛處打！

他說，大家都很清楚，真正的過客不就是林智堅嗎？林智堅為了要參選桃園市長，來到桃園，結果連選都沒辦法選，就被淘汰出局，所以真正名符其實的過客就是林智堅。

至於，鄭文燦說，「他和鄭運鵬對桃園土地的感情是用生命在實踐的」，何元楷引用台北市副市長黃珊珊曾說：「誠信至上才是真清廉、勤政、愛鄉土」，然而，鄭文燦和鄭運鵬過去不斷挺堅，盲目護航林智堅，想要把黑的說成白的，如此是非不分，幫誠信破產的林智堅護航，誰會相信鄭運鵬和鄭文燦「對桃園土地的感情是用生命在實踐的」？

何元楷進一步強調，張善政曾龍潭宏碁渴園區生活、工作12年，宏碁董事長要他建造亞洲最好的雲端資料中心，當初這邊一遍黃土，如今綠意盎然。張善政在宏碁10餘年，該中心陸續擴充在2000年至2010年共投資50億元，國內數一數二重大企業投資，園區也是Google到台灣的第一個落腳點，宏碁資料中心也的確是亞洲最好資料中心，也是桃園的光榮。