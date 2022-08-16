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桃園選情「打回五五波」　他2點分析：張善政只會更辛苦

▲▼桃園市長參選人，左起賴香伶、張善政、鄭運鵬。（圖／合成照）

▲桃園市長參選人，左起賴香伶、張善政、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、張一中、黃國霖攝）

記者蔡佩珈／台北報導

論文門風波讓前新竹市長林智堅退出桃園市長選戰，改由民進黨立委鄭運鵬對上民眾黨立委賴香伶、前行政院長張善政。對於「換堅」後桃園選情，資深媒體人黃暐瀚16日於臉書發文分析，鄭運鵬沒有想像中弱，加上民進黨的論文抄襲「恥度」已經被拋開，一旦團結後，桃園市長鄭文燦「15票領先基礎」便會展現出來，張善政只會更辛苦，不會更輕鬆。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前公開桃園市長選戰最新民調，結果顯示張善政以32.6%支持度，領先鄭運鵬的27.8%、賴香伶的10.5%。

黃暐瀚指出，民進黨「換堅」時間在8月12日，該民調則在8月9日至10日間調查，也就是說，選民在不知道換堅、鄭運鵬根本不是候選人的狀況下，鄭運鵬支持度已有27.8%。

黃暐瀚認為，綠營換將之後，論文抄襲的「恥度」被拋開，民進黨一旦團結，鄭文燦「15萬票領先基礎」，便會展現出來。

針對張善政民調，黃暐瀚表示，台大於上周二認定林智堅抄襲、周三則是蔡英文在中執會下令挺林智堅，故民調施作時間恰好是林智堅仇恨值最高的時候，張善政在這種情況下，才領先林智堅2%。

黃暐瀚強調，如今，沒有論文可以打、沒有能被提款的鄭運鵬，張善政只會更辛苦，不會更輕鬆，況且鄭運鵬還是在地立委。

黃暐瀚提及，鄭寶清最後選不選，絕對會影響桃園這局，不過眼前「鄭運鵬沒那麼弱、張善政還不夠強」的現況，就是桃園打回五五波的原因。

在2018年桃園市長選戰中，民進黨時任桃園市長候選人鄭文燦當時以55萬2330票（53.46%）當選，國民黨時任桃園市長候選人陳學聖則獲得40萬7234票（39.42%），鄭文燦得票數超過陳學聖近14萬5098票。

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