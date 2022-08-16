快訊／首拋都更3策略！蔣萬安：降低90%門檻、政府提早進場

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（16）日上午前往信維國宅拜訪管委會，拋出公辦都更3大策略，分別為政府提早進場、擴增量能與增加彈性。





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安強調，未來公辦都更要更有策略性，甚至成為都更領頭羊，現在信維國宅公辦都更共識81%，尚未達到規定的90%，所以他的第一個策略就是政府早進場，降低90%門檻。

蔣萬安表示，把都更做好是市政府該做的事情，他今日來信維社區是為了了解民眾的需求與當地狀況，他未來會把都更做的更好，公辦都更要更有策略性，甚至作為北市都更的領頭羊，政府要化被動為主動，提升整體都耕的量能，所以他主張早進場、擴量能、增彈性三大策略。

蔣萬安解釋，早進場的內涵，現在公辦都更是要參與住戶意願高達90%，政府才能進場，他認為要降低門檻讓政府提早介入；量能擴張部分，因為現在公辦都更人力不足，所以要增加預算擴張量能；增彈性是公安疑慮與特殊歷史背景，未來可透過專案檢討容積率，讓民眾更有意願，讓公辦都更能加速。

此外，針對台北市副市長黃珊珊過去也很常來信維國宅，管委會主委更表明支持黃珊珊，今日前來是否有拔樁意味？蔣回應，過去他一直很關心都更議題，特別對於信維國宅，立委林奕華與國民黨議員都長期關心。

蔣萬安表示，過去林奕華等人開了很多協調會，讓公辦都更進度跨出一大步 他了解第一階段民眾餐與議員達到81％，距離90%遇到瓶頸，所以他才提出三大策略，第一點就是降低門檻。





▲信維國宅。（圖／記者羅婉庭攝）