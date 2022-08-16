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陳明通請辭台大兼任教授　國發所火速撤下官網資料

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅因爆發碩士論文抄襲案而退選，而林智堅的指導教授、國安局長陳明通也遭檢舉違反學術倫理，今則傳出陳明通已請辭台大國發所兼任教職。《ETtoday新聞雲》今在國發所師資介紹網頁，已看不到陳明通相關資訊；據了解，陳明通以國安局公務繁忙為由請辭兼任教授職務。台大校方則回應，正在了解中。

▲▼ 林智堅、陳明通合成圖（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

▲林智堅（左）碩士論文涉抄襲遭撤銷學位並退選，指導教授陳明通也請辭國發所兼任教職。（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

台大上週二（9日）召開記者會，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷其碩士學位，林智堅也因此宣佈退選，而林智堅的指導教授、國安局長陳明通也被外界認為有違反學倫問題，台大上週二也表示，學校已接到有關陳師的檢舉。

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此外，北市議員王鴻薇日前向教育部檢舉陳明通違反學倫，教育部也證實收到涉及學術倫理檢舉案，已依照程序函轉學校（台大）處理，台大也收到教育部轉來函文，目前正依照程序處理中。

不過，現在卻傳出陳明通請辭台大國發所兼任教授，稍早《ETtoday新聞雲》上國發所介紹該所師資網頁，已經看不到陳明通相關資訊；據了解，陳明通以近日台海情勢緊張、國安局公務繁忙為由請辭兼任教授職務。台大國發所所長劉靜怡、社科院長蘇宏達手機未接；台大校方則回應，正在了解中。

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