快訊／被陸列「台獨頑固份子」制裁　林飛帆：自由世界成員的勳章

▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸國台辦今（16日）宣布最新「台獨頑固分子」清單，包括駐美代表蕭美琴、國安會秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨團總召柯建銘、民進黨副秘書長林飛帆、時代力量黨主席陳椒華、立委王定宇等人，遭制裁本人及家屬禁入大陸和香港、澳門特別行政區。對此，林飛帆表示，很多朋友都跟他說恭喜，這是獲得肯定、自由世界成員的勳章。

林飛帆今天透過臉書表示，剛剛收到國台辦制裁自己和蕭美琴、顧立雄等7人的消息，但每一個傳訊息給他的朋友，無論是駐台使節、外媒圈，還是智庫的朋友，都是第一時間跟他說恭喜，「在這個時代，被威權政權制裁，應該是自由世界成員的勳章，倍感光榮，而台灣人是這樣的，獲得肯定，就不卑不亢，繼續努力」。

林飛帆也分享8月12日外媒「華盛頓郵報」投書，他在文中以「現在正是自由世界保衛台灣的時刻」為題撰文指出，對台灣而言，這幾十年來，中國的威脅一直是日常生活的一部分，然而，此刻，台灣與世界面臨到更核心的生存問題，即是：這個世界真的能承受失去台灣，這個自由民主世界秩序裡不可或缺的成員嗎？

林飛帆指出，在中國國家主席習近平的專制領導之下，中國的國家戰略出現巨大且充滿野心的轉變，而他的對台政策也不例外，2019年他正式提出「一國兩制台灣方案」作為併吞台灣後的治理模式，其野心變得更為鮮明：對台灣而言，中國的侵略的不再只是「是否會發生」的情境假設，更重要的問題是，在台灣捍衛自身的民主生活方式的同時，國際社會是否會與台灣站在一起、對抗威權的擴張。

林飛帆表示，台灣當然不希望面對戰爭，但是當面對威脅，台灣人民也不會低頭退縮，近期的民意調查顯示，超過70%的台灣人民都願意在台灣遭受攻擊時挺身保衛台灣，而來自國際社會的外交支持，可以強化台灣自我防衛的決心，讓台灣人民更加確信，不會被國際體系孤立，而台灣捍衛民主的選擇，也不會徒勞無功。