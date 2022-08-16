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大陸 大陸焦點 特派現場

老婆常年生病！他「拼生8孩」喊養家難：希望政府幫忙　官方狠打臉

▲男女,戀愛,男孩,感情,男人,父子,男友。（圖／翻攝自pixabay）

▲雲南一8孩父親求助政府，自稱生活困難遭打臉。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南省昭通市鎮雄縣一農民近日給當地縣委書記留言稱，自己是一個農民和打工仔，家裡有8個小孩，7個在校讀書，老婆常年帶病，「這兩年行情不好，難以維持學生生活費及開支，望給予幫助。」不過，官方核實後回覆稱，「你有兩處住房，面積800平米（約242坪），當前沒有需要幫助的情況。」

據《和訊網》報導，雲南這名8孩父親近日抱怨，自己是一個農民工，家裡有8個小孩，7個在校讀書，老二老三在曲靖讀大專，老四在鎮雄實驗中學讀高中，老五在芒部中學讀高中，老六在家讀國小四年級，老七讀國小一年級，老八讀幼兒班，由於這兩年行情不好，難以維持學生生活費及開支，家裡老婆常年帶病，望領導給予幫助。

對此，8月4日，鎮雄縣大灣鎮官方回覆，「經查，您家庭人口10人。您本人現在貴州省貴陽市貴安新區務工，月工資約8000元（人民幣，下同）。」

回覆指出，妻子在家務農，有骨質增生及甲亢病，長女已外嫁，次女今年大學畢業在浙江省工作，月工資約4000元，三女在曲靖讀大專，四女在鎮雄縣實驗中學讀高二，五女在芒部中學讀高一，其餘三子女在雨薩小學就讀。

回應強調，「您名下有一輛價值十餘萬元的比亞迪越野型轎車，車牌號：雲CJ***9。您戶在雨薩村前進組有住房兩處，面積約800平方米，結構為鋼筋混泥土。」

最後，回應直言，「經我鎮工作組綜合評判，您戶人均年收入在10000元以上，住房、教育、醫療、飲水均有保障，當前沒有需要幫助的情況。」

網友看後怒噴，「可以酌情幫他結紮」、「有八個孩子？？？？養不起還要生這麼多？！？！還不把800平的房子租出去一半？！」、「養不起為啥要生那麼多，養不起就找政府？ 」、「工資8000，一車兩房，比大部分在微博留言的都有錢」、「養不起生那麼幹什麼？為了道德綁架其他納稅人」、「我的娘啊，越來越不理解這社會了」。

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