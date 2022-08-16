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2照片抖音瘋傳「北市信義區北車化」　他驚：越來越落後！下場臉腫

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO滑抖音時，驚呼「怎麼信義區變得跟北車一樣？」（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

「是我太久沒去信義區嗎？」一名網友滑抖音時，赫見大陸網友貼出2張台北信義商圈的街景照，許多年輕人紛紛坐在地上聊天，貼文還直批「這就是兩岸文化差異」，一席話也讓原PO感慨「怎麼信義區變得跟北車一樣？怎麼越來越落後的感覺？」該文章曝光後，千名網友反砲翻，「看對岸的抖音來質疑我們台灣？」

一名網友在臉書《爆廢公社》轉貼兩張照片，可見街景是熟悉的信義百貨公司商圈，許多年輕人席地而坐，與好友們邊吃東西邊聊天，而貼文用簡體字寫著，「台灣年輕人的夜生活，周五六再步行街鋪上一塊布，放上飲料酒水，呼朋引伴的聊天，無所不談，這就是兩岸文化差異。」

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對此，原PO則驚問「是我太久沒去信義區嗎？怎麼信義區變得跟北車一樣，都開始坐地板了？學歐美坐地上嗎？也僅限一些可以野餐或是公園之類的地方，如果是公共場所坐地上，就只有流浪漢了...怎麼越來越落後的感覺？對岸的評論還蠻酸的。」

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲該照片瘋傳，讓台灣網友狂翻白眼。（圖／翻攝爆廢公社）

照片引發千名網友朝聖，眾人卻白眼反轟「落後？東京新宿也很廣場這樣欸」、「擋你家WiFi了嗎」、「貴國不能做地上的原因是，你不知道地上有沒有人尿過和拉屎過」、「演習結束開始認知作戰嗎」、「至少我們銀行裡的錢領的出來啊」、「最大離島一天到晚鬼吼鬼叫，深怕被全世界瞧不起，這就只是自卑心作祟而已」「這就是自由民主，你們不懂的」。

結果真相臉腫了，有網友回應，「這是一個活動，我7/30有去，信義野餐日」、「我天天經過那邊沒看過這種狀況，應該是有活動舉辦的關係」、「這是走道上的酒吧舉辦的街頭野餐活動，提供的野餐墊不是每天都有，野餐墊上面圖案可以玩遊戲，旁邊還有活動的現場DJ跟丟球遊戲區，不是他們自己帶的」。

▼網友狂轟。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

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