大陸一日暴增2368例！本土疫情蔓延超20省市　海南戰時狀態抗疫

▲海南祭「戰時狀態」攻堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委16日通報，新增本土病例530例和無症狀感染者1838例，合計2368例，目前本土疫情已經蔓延超20個省市。其中，海南省疫情仍處於高位，新增本土1211例，官方宣佈要以「戰時狀態」抗疫。

大陸衛健委通報，新增本土病例530例（海南426例，西藏26例，浙江17例，新疆12例，福建11例，四川11例，廣東9例，陝西4例，北京3例，河南3例，青海2例，內蒙古1例，江西1例，山東1例，廣西1例，貴州1例，雲南1例）。

新增本土無症狀感染者1838例（海南785例，西藏629例，新疆248例，兵團57例，浙江38例，江西29例，湖北11例，廣東8例，青海8例，江蘇4例，四川4例，上海3例，山東3例，雲南2例，北京1例，河北1例，安徽1例，福建1例，廣西1例，重慶1例，貴州1例，陝西1例，甘肅1例）。

面對海南疫情持續處於高位，隸屬海南紀監委的「清廉海南」公眾號14日深夜發文稱，要以戰時狀態、決戰姿態全力投入疫情防控攻堅戰。

目前，疫情較嚴峻的海南三亞、新疆烏魯木齊，病毒株分別為Omicron BA.5.1.3變異株和BA.5.2變異株，前者是在大陸首次被檢出。

北京衛健委16日通報，新增3例本土確診病例和1例本土無症狀感染者，涉及昌平、豐台、朝陽區3個區。

此外，拉薩火車站發佈通告，今（16）日起，旅客離藏須持「三天兩檢」（即連續3日內間隔24小時2次核酸檢測）陰性證明、藏易通綠碼，在火車站抗原檢測呈陰性。