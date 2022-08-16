柬埔寨人蛇詐騙猖狂　民進黨立委揭原民受害：該建國際救援機制

▲民進黨立委周春米、伍麗華與受害家屬舉行記者會。（圖／周春米國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

近期頻傳國人受海外高薪工作招募誘騙赴柬埔寨從事不法行為，反遭人蛇集團控制受困於柬埔寨，並遭受暴力、轉賣、囚禁、性侵等對待，更有活摘器官、失去生命等情形發生。民進黨立委周春米、伍麗華與受害者家屬今（16日）沈重要求，行政院應針對目前成立的院級跨部會小組，進一步建立國際救援機制，與友好國家、當地人權組織共同合作，成立跨國、跨域、跨組織的機制，援救受困國人。

周春米表示，非常感謝今天願意站出來的受害者家屬，這些人的親人、小孩現在仍受困於柬埔寨，希望能夠趕快回國，今天特別站出來，分享自身親友的經歷，希望政府可以提供必要協助，也希望不要再有國人受騙。她也要求目前已經成立的專案小組，主動請求國際友好國家以及在柬國當地國際人權組織的合作，以共同打擊國際人口販運，營救受困於柬埔寨的國人。

周春米認為，國內入出境機關應該全面清查，過去一年間國人赴泰國、越南、柬埔寨的人數，並主動了解是否有國人出現護照逾期未歸國的情形，全面盤點可能受困於詐騙園區內的人數，也呼籲家屬如家中親友有遭遇類似情形，務必主動報案，協助救援工作，也要求檢警合作，主動偵查個被害者的相關遭遇，追訴位於台灣境內的人蛇集團，杜絕台灣人騙台灣人的情形發生。

伍麗華表示，原住民過去就有被人口販運的受害紀錄，無論是被拐賣至都會區城成為性工作者、黑工，或是到遠洋漁船上成為奴工，近幾年台灣人權紀錄改善，鮮少發生人口販運之情形，如今原住民又再度成為人口販運、強迫奴役的受害者，這是重大的人權、國安議題，要求政府一定要跟國際合作，強化當地台商的救援資源。

周春米說， 詐騙集團群聚的西港經濟特區，原先是中柬一帶一路的指標計畫，但自從疫情之後，原有博弈產業沒落，轉為一個又一個的詐騙園區，而除了柬埔寨以外，近期緬甸也有傳出類似的案例，亦有國人遭受當地詐騙集團不人道對待。對此，她建議，應從法制面著手，修正現行《就業服務法》的規定，嚴加審查跨國人力招聘、仲介工作相關求職資訊。立委周春米與立委伍麗華也共同呼籲，抱持著夢想赴外地工作前，應再三確認工作細節與內容，並確保通訊通暢、護照不離身等，勿被虛偽的高薪所迷惑，以免淪為犯罪集團的工具，甚至遭受不人道對待。

