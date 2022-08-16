衝柬埔寨救人！Bump痛心喊「未來不會再救」　鄉民推：YTR清流

▲Youtuber「好棒Bump」赴柬埔寨救被騙至當地打工的台灣人。

網搜小組／林懿捷報導

近來台灣人遭誘騙至柬埔寨受困事件頻傳，引起社會高度重視，而Youtuber「好棒Bump」被公認為是吹哨人，他上月發佈的影片，已超過兩百萬觀看，並喊話揭露真相後，還願意相信高薪騙局的人，「未來我們不會再救了」。網友讚他「救人真的是吃力不討好的事情，揭發柬埔寨詐騙算是YTR清流吧！」、「勇敢又認真」。

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▲好棒Bump揭露詐騙真相，呼籲世人不要上當。（圖／翻攝自Bump Youtube，下同）

知名網紅「好棒Bump」真實記錄了整個救援過程，他帶著受害家屬一起飛柬埔寨，與救援組織、外交部攜手合作，甚至和當地警察、省長來回聯繫，冒著生命危險救出受害青年，讓網友看了直呼，「值得尊敬，影片效應救了不少人」、「很努力在反詐騙超低調的好人」、「自己去救人，比國家政府還要猛」、「極力宣導反詐騙理念，YTB清流！」

實際上Bump在反詐騙這一塊付出許多，拍片宣導包含網路投資騙局、線上博弈網詐騙等。7月的柬埔寨救援行動，並不是他首次幫助受害者，今年初就曾發佈被害者透過網路找工作，卻被仲介賣到杜拜，被迫成為詐騙集團幫兇的影片，雖然是在1月份發佈影片，實際上是發生在去年(2021年)10月份的真實事件，顯示近來頻傳的高薪誘騙至東南亞手法，已存在許久。

儘管Bump的影片已超過兩百萬觀看，新聞媒體也頻繁報導，警政單位也呼籲民眾不要受騙上當，卻還是有人抱著「試試」的心態，前往柬埔寨等高危險地區做淘金夢。Bump在影片表示，揭露真相後，還相信這些高薪國外工作，出國受困的人，「我會聯絡相關救援管道，未來我們不會再救了」。網友也表示贊同，感謝他的勇氣和精神去救人，未來把資源花在需要幫助的人身上。

▼奉勸年輕人不要存僥倖心態，一旦出國落入圈套，一切都後悔莫及。